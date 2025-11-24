تطلق تشيلي، غدًا الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حملة دولية واسعة النطاق، هي الأولى من نوعها في أميركا اللاتينية، تهدف إلى المطالبة بطرد "إسرائيل" من منظمة الأمم المتحدة.

وقالت الجهات المنظمة للحملة التي ستُطلَق خلال فعالية رسمية في العاصمة التشيلية سانتياغو، إنّها "تأتي تتويجًا لمبادرات شعبية وحقوقية متزايدة داخل تشيلي ودول المنطقة، احتجاجًا على الجرائم الوحشية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، فضلًا عن تجاهلها المستمر لقرارات الشرعية الدولية".

وأضافت اللجان المنظمة أنّ "الحملة ستتضمّن مؤتمرات قانونية وندوات دولية وعرض ملفات موثقة أمام منظمات حقوقية وبرلمانات إقليمية، بهدف حشد تأييد عالمي لاتخاذ خطوة طال انتظارها، تتمثّل في إسقاط عضوية "إسرائيل" من الأمم المتحدة، على غرار ما حدث لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في عام 1974".

وأشارت بيانات الحملة إلى أنّ "عدد الموقّعين على العريضة الموجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تجاوز 57 ألف توقيع، مع هدف للوصول إلى 100 ألف توقيع خلال فترة وجيزة".

كما لفتت الانتباه إلى أنّ "التفاعل السريع يعكس حال استجابة شعبية واسعة تجاه الوضع الإنساني الخطير في فلسطين، ويجسّد ضغطًا مدنيًا دوليًا لتحريك النظام الدولي بعد عقود من العَطالة".

