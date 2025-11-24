يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي الحرس الثوري الإيراني: حق محور المقاومة وحزب الله بالثأر لدماء القائد طبطبائي محفوظ 

عربي ودولي

تشيلي تطلق حملة غدًا لطرد
عربي ودولي

تشيلي تطلق حملة غدًا لطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة

2025-11-24 20:30
117

تطلق تشيلي، غدًا الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حملة دولية واسعة النطاق، هي الأولى من نوعها في أميركا اللاتينية، تهدف إلى المطالبة بطرد "إسرائيل" من منظمة الأمم المتحدة.

وقالت الجهات المنظمة للحملة التي ستُطلَق خلال فعالية رسمية في العاصمة التشيلية سانتياغو، إنّها "تأتي تتويجًا لمبادرات شعبية وحقوقية متزايدة داخل تشيلي ودول المنطقة، احتجاجًا على الجرائم الوحشية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، فضلًا عن تجاهلها المستمر لقرارات الشرعية الدولية".

وأضافت اللجان المنظمة أنّ "الحملة ستتضمّن مؤتمرات قانونية وندوات دولية وعرض ملفات موثقة أمام منظمات حقوقية وبرلمانات إقليمية، بهدف حشد تأييد عالمي لاتخاذ خطوة طال انتظارها، تتمثّل في إسقاط عضوية "إسرائيل" من الأمم المتحدة، على غرار ما حدث لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في عام 1974".

وأشارت بيانات الحملة إلى أنّ "عدد الموقّعين على العريضة الموجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تجاوز 57 ألف توقيع، مع هدف للوصول إلى 100 ألف توقيع خلال فترة وجيزة".

كما لفتت الانتباه إلى أنّ "التفاعل السريع يعكس حال استجابة شعبية واسعة تجاه الوضع الإنساني الخطير في فلسطين، ويجسّد ضغطًا مدنيًا دوليًا لتحريك النظام الدولي بعد عقود من العَطالة".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة الحكومة الاسرائيلية الأمم المتحدة تشيلي
إقرأ المزيد
المزيد
شي جين بينغ لترامب: موقف الصين
شي جين بينغ لترامب: موقف الصين "مبدئي وثابت" من عودة تايوان إليها
عربي ودولي منذ 7 ساعات
استطلاع: غالبية الأميركيين يعارضون أيّ عمل عسكري ضد فنزويلا
استطلاع: غالبية الأميركيين يعارضون أيّ عمل عسكري ضد فنزويلا
عربي ودولي منذ 8 ساعات
محمد علي الحوثي معزيًا بالقائد الطبطبائي: إيقاف الوحشية الصهيونية بالمضي في المقاومة
محمد علي الحوثي معزيًا بالقائد الطبطبائي: إيقاف الوحشية الصهيونية بالمضي في المقاومة
عربي ودولي منذ 8 ساعات
تشيلي تطلق حملة غدًا لطرد
تشيلي تطلق حملة غدًا لطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
تشيلي تطلق حملة غدًا لطرد
تشيلي تطلق حملة غدًا لطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة
عربي ودولي منذ 9 ساعات
تقرير صهيوني: الحرب ستترك تبعات كبيرة على الاقتصاد
تقرير صهيوني: الحرب ستترك تبعات كبيرة على الاقتصاد "الإسرائيلي"
عين على العدو منذ 17 ساعة
خرق
خرق "الاتفاق" مستمر في غزة.. 4 شهداء برصاص الاحتلال
فلسطين منذ 17 ساعة
رؤساء المستوطنات الشمالية: إذا انجررنا إلى أيام قتال إضافية سنغادر ولن نعود أبدًا
رؤساء المستوطنات الشمالية: إذا انجررنا إلى أيام قتال إضافية سنغادر ولن نعود أبدًا
عين على العدو منذ 18 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة