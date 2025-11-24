يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي استطلاع: غالبية الأميركيين يعارضون أيّ عمل عسكري ضد فنزويلا

عربي ودولي

محمد علي الحوثي معزيًا بالقائد الطبطبائي: إيقاف الوحشية الصهيونية بالمضي في المقاومة
عربي ودولي

محمد علي الحوثي معزيًا بالقائد الطبطبائي: إيقاف الوحشية الصهيونية بالمضي في المقاومة

2025-11-24 21:48
82

تقدَّم عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، بـ"أحرِّ التعازي والمواساة مع عظيم الفخر والاعتزاز إلى سماحة الأمين العام لحزب الله والمقاومة والشعب اللبناني باستشهاد القائد الجهادي الكبير؛ الشهيد هيثم علي الطبطبائي الذي ارتقى شهيدًا مع رفاقه، إثر عدوان إرهابي "إسرائيلي" مجرم، يوم أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت."‏

وقال محمد علي الحوثي، في بيان، الاثنين 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إنّ "الاستمرار في خط المقاومة والجهاد هو كفيل بإيقاف عجرفة الكيان الصهيوني المستمرة بالغارات العدوانية على لبنان، والحصار المستمر على غزة، وعدوانه المستمر في خرق وقف إطلاق النار فيهما".

وفي حين حمّل "أميركا المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم المُدانة والإرهاب الممنهج"، خاطب المقاومة في لبنان بالقول: "إنّ الطريق الوحيد لإيقاف الوحشية الصهيونية هو مضيّكم في طريق الجهاد والمقاومة، والحفاظ على الثوابت التي تؤكّدونها في خطاباتكم المعلنة".

وقال: إنّ "الجمهورية اليمنية، في إطار واجبها الديني والأخلاقي والوطني، حاضرة للوقوف إلى جانب إخواننا في لبنان وفلسطين، وعلى جهوزية كاملة ويقظة مستمرة، وإعداد منظّم، وتكتيكات متطوّرة، وسبل جديدة، واستعداد أكثر من أيّ وقت مضى، شعبًا وجيشًا وقيادةً".

كما طمأن الجميع إلى أنّ "مصير هذا الكيان الصهيوني المؤقَّت إلى زوال مهما عاش وَهْم القوة والعجرفة".

الكلمات المفتاحية
اليمن المقاومة محمد علي الحوثي ‏هيثم علي الطبطبائي
إقرأ المزيد
المزيد
شي جين بينغ لترامب: موقف الصين
شي جين بينغ لترامب: موقف الصين "مبدئي وثابت" من عودة تايوان إليها
عربي ودولي منذ 7 ساعات
استطلاع: غالبية الأميركيين يعارضون أيّ عمل عسكري ضد فنزويلا
استطلاع: غالبية الأميركيين يعارضون أيّ عمل عسكري ضد فنزويلا
عربي ودولي منذ 8 ساعات
محمد علي الحوثي معزيًا بالقائد الطبطبائي: إيقاف الوحشية الصهيونية بالمضي في المقاومة
محمد علي الحوثي معزيًا بالقائد الطبطبائي: إيقاف الوحشية الصهيونية بالمضي في المقاومة
عربي ودولي منذ 8 ساعات
تشيلي تطلق حملة غدًا لطرد
تشيلي تطلق حملة غدًا لطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
محمد علي الحوثي معزيًا بالقائد الطبطبائي: إيقاف الوحشية الصهيونية بالمضي في المقاومة
محمد علي الحوثي معزيًا بالقائد الطبطبائي: إيقاف الوحشية الصهيونية بالمضي في المقاومة
عربي ودولي منذ 8 ساعات
الطبطبائي شهيدًا قائد عابر للأوطان
الطبطبائي شهيدًا قائد عابر للأوطان
خاص العهد منذ 8 ساعات
الحرس الثوري الإيراني: حق محور المقاومة وحزب الله بالثأر لدماء القائد طبطبائي محفوظ 
الحرس الثوري الإيراني: حق محور المقاومة وحزب الله بالثأر لدماء القائد طبطبائي محفوظ 
إيران منذ 8 ساعات
"الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان": للتمسّك بالمعادلة الذهبية لحماية لبنان
لبنان منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة