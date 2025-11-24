تقدَّم عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، بـ"أحرِّ التعازي والمواساة مع عظيم الفخر والاعتزاز إلى سماحة الأمين العام لحزب الله والمقاومة والشعب اللبناني باستشهاد القائد الجهادي الكبير؛ الشهيد هيثم علي الطبطبائي الذي ارتقى شهيدًا مع رفاقه، إثر عدوان إرهابي "إسرائيلي" مجرم، يوم أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت."‏

وقال محمد علي الحوثي، في بيان، الاثنين 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إنّ "الاستمرار في خط المقاومة والجهاد هو كفيل بإيقاف عجرفة الكيان الصهيوني المستمرة بالغارات العدوانية على لبنان، والحصار المستمر على غزة، وعدوانه المستمر في خرق وقف إطلاق النار فيهما".

وفي حين حمّل "أميركا المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم المُدانة والإرهاب الممنهج"، خاطب المقاومة في لبنان بالقول: "إنّ الطريق الوحيد لإيقاف الوحشية الصهيونية هو مضيّكم في طريق الجهاد والمقاومة، والحفاظ على الثوابت التي تؤكّدونها في خطاباتكم المعلنة".

وقال: إنّ "الجمهورية اليمنية، في إطار واجبها الديني والأخلاقي والوطني، حاضرة للوقوف إلى جانب إخواننا في لبنان وفلسطين، وعلى جهوزية كاملة ويقظة مستمرة، وإعداد منظّم، وتكتيكات متطوّرة، وسبل جديدة، واستعداد أكثر من أيّ وقت مضى، شعبًا وجيشًا وقيادةً".

كما طمأن الجميع إلى أنّ "مصير هذا الكيان الصهيوني المؤقَّت إلى زوال مهما عاش وَهْم القوة والعجرفة".

