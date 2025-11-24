يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي شي جين بينغ لترامب: موقف الصين "مبدئي وثابت" من عودة تايوان إليها

عربي ودولي

استطلاع: غالبية الأميركيين يعارضون أيّ عمل عسكري ضد فنزويلا
عربي ودولي

استطلاع: غالبية الأميركيين يعارضون أيّ عمل عسكري ضد فنزويلا

2025-11-24 21:52
77

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية وشركة "يوجوف" للأبحاث الأميركيتَين، أنّ "غالبية الأميركيين يعارضون أيّ عمل عسكري محتمل ضد فنزويلا".

وشارك 2489 أميركيًا في الاستطلاع الذي جرى خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر2025، فأعرب 70 في المئة من المستطلَعة آراؤهم عن "معارضتهم لعمل عسكري أميركي في فنزويلا"، فيما أيّد العمل العسكري 30 في المئة.

وقال 13 في المئة فقط من المستطلَعة آراؤهم إنّ "فنزويلا تُشكّل تهديدًا خطيرًا لأمن الولايات المتحدة"، في حين اعتبر 48 في المئة أنّها "تُشكّل تهديدًا طفيفًا"، وأكد 39 في المئة أنّ "فنزويلا لا تُشكّل أيّ تهديد على الإطلاق"، وفقً ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي آب/أغسطس 2025، أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بزيادة استخدام الجيش الأميركي بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أميركا اللاتينية.

وعلى إثر ذلك، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قُبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إنّ "الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا".

وردًّا على التصعيد العسكري الأميركي، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، حشدَ قوات يبلغ قُوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، مؤكّدًا أنّه "مستعد لصد أيّ هجوم".

وأثارت الهجمات التي شنّها الجيش الأميركي على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادي، بزعم "تهريبها للمخدرات"، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها؛ أثارت انتقادات من قِبَل دول ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، كونها "عمليات قتل خارج نطاق القانون في المجتمع الدولي".

الكلمات المفتاحية
فنزويلا اميركا اميركا اللاتينية
إقرأ المزيد
المزيد
شي جين بينغ لترامب: موقف الصين
شي جين بينغ لترامب: موقف الصين "مبدئي وثابت" من عودة تايوان إليها
عربي ودولي منذ 7 ساعات
استطلاع: غالبية الأميركيين يعارضون أيّ عمل عسكري ضد فنزويلا
استطلاع: غالبية الأميركيين يعارضون أيّ عمل عسكري ضد فنزويلا
عربي ودولي منذ 8 ساعات
محمد علي الحوثي معزيًا بالقائد الطبطبائي: إيقاف الوحشية الصهيونية بالمضي في المقاومة
محمد علي الحوثي معزيًا بالقائد الطبطبائي: إيقاف الوحشية الصهيونية بالمضي في المقاومة
عربي ودولي منذ 8 ساعات
تشيلي تطلق حملة غدًا لطرد
تشيلي تطلق حملة غدًا لطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
شي جين بينغ لترامب: موقف الصين
شي جين بينغ لترامب: موقف الصين "مبدئي وثابت" من عودة تايوان إليها
عربي ودولي منذ 7 ساعات
استطلاع: غالبية الأميركيين يعارضون أيّ عمل عسكري ضد فنزويلا
استطلاع: غالبية الأميركيين يعارضون أيّ عمل عسكري ضد فنزويلا
عربي ودولي منذ 8 ساعات
"الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان": للتمسّك بالمعادلة الذهبية لحماية لبنان
لبنان منذ 10 ساعات
"أكسيوس": ويتكوف وكوشنر لقّنا زيلينسكي خطة ترامب هاتفيًا
عربي ودولي منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة