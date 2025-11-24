جدّد الرئيس الصيني؛ شي جين بينغ، التأكيد لنطيره الأميركي دونالد ترامب على موقف بلاده "المبدئي والثابت" بشأن تايوان، مشيرّا إلى أنّ "عودة تايوان إلى الصين جزء لا يتجزّأ من النظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية".

وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أنّ "الرئيس شي جين بينغ بحث، اليوم الاثنين (24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عددًا من القضايا على رأسها تايوان والأزمة الأوكرانية".

وتناول الاتصال أيضًا الأزمة الأوكرانية، حيث "جدّد الرئيس الصيني دعم بلاده لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام"، آملًا بأنْ "تنجح الأطراف المعنية في تضييق هوَّة الخلافات والتوصُّل إلى اتفاق سلام عادل وملزم يحلُّ جذور الأزمة".

من جهته، قال ترامب: إنّ "الولايات المتحدة تتفهّم جيّدًا مدى حساسية قضية تايوان بالنسبة إلى الصين"، مؤكّدًا "أهمية الحفاظ على مسار الحوار بين الجانبَيْن"، بحسب بيان الخارحية الصينية.

وجاءت تصريحات شي في وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن جزيرة تايوان، وسط تحذيرات صينية متكرّرة من أيّ خطوات أميركية تعتبرها بكين مساسًا بمبدأ "الصين الواحدة".

وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وناقشنا العديد من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا وروسيا، ومشكلة "الفنتانيل"، وفول الصويا ومنتجات زراعية أخرى".

وأشار ترامب إلى أنّ الرئيس الصيني دعاه إلى زيارة بكين في نيسان/أبريل 2025، قائلًا إنّه "قِبِل الدعوة"، متحدّثًا عن أنّه وجّه بدوره "دعوة إلى شي جين بينغ للقيام بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق".

