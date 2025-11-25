يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2025-11-25 11:54
استشهد فلسطيني، اليوم الثلاثاء، في غارة "إسرائيلية" على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة. وفي وقت سابق، استشهد 5 فلسطينيين في خروقات "إسرائيلية" لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع خلال 24 ساعة.

كما نسف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منازل المواطنين شرقي جباليا شمالي القطاع غزّة، إضافة إلى نسف منازل شرق غزّة.

إلى ذلك قصفت المدفعية "الإسرائيلية"، صباح الثلاثاء، مناطق متفرقة شرق خان يونس، فيما  أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" نيرانها في عرض البحر بمدينة رفح جنوب قطاع غزّة.

في سياق متصل؛ ما تزال المخلفات "الإسرائيلية" غير المنفجرة داخل قطاع غزّة تشكّل خطرًا كبيرًا يهدّد حياة المواطنين يوميًا، حيث أصيب 3 مواطنين إثر انفجار جسم متفجر قرب مفترق مسجد حسن البنا، في حي الأمل في خان يونس، بعد وقت قصير من استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة 10 بانفجار جسم آخر في منزل في حي النصر غربي مدينة غزّة.

وقالت مصادر فلسطينية إن نحو عشرين ألف جسم مشبوه لم ينفجر في قطاع غزّة.

ومنذ وقف إطلاق النار، أفادت وزارة الصحة في غزّة باستشهاد 339 فلسطينيًّا وإصابة 871 في ما جرى انتشال 575 شهيدًا.

كما ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي"  إلى 69756 شهيدًا و170946 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول في العام 2023.

فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
