شدّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على الأهمية الكبيرة التي تحتلها باكستان في المنطقة، مؤكّدًا أنّ التعاون بين طهران وإسلام آباد، في مختلف المجالات، يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضاف، خلال تصريحه للصحافيين عقب وصوله إلى إسلام آباد فجر اليوم، أنّ: "باكستان دولة مهمة في المنطقة، ولها مكانة متميزة من حيث التأثير على الأوضاع الأمنية الإقليمية"، مشيرًا إلى أنّه: "في ظل الظروف المتغيرة التي تمر بها المنطقة، اليوم، يمكن للتعاون بين إيران وباكستان في مختلف المجالات أن يسهم بشكل فعّال في إحلال الأمن والسلام في المنطقة".

وأردف لاريجاني: "للجارة الشرقية لإيران دور ثقافي أيضًا، فالعلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية منذ زمن طويل"، معربًا عن: "أمله في أن تحظى هذه القضايا المهمة بالاهتمام اللازم خلال المحادثات التي سيجريها خلال زيارة باكستان".

من المقرر أن يجري لاريجاني، خلال زيارته التي تستغرق يومين، لقاءات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الباكستانيين، يتناول فيها آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين إيران وباكستان والسعي إلى إبرام اتفاقيات مشتركة، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضايا المهمة في العالم الإسلامي.



