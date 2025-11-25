يسيطر طقس غير مستقر ومُمطر في لبنان، يترافق مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على الجبال العالية فوق الـ 2400 متر. وبدأ مفعول المنخفض الجوي السريع، حيث أدت العواصف الرعدية وكثافة الأمطار وسرعة الرياح إلى إغراق الطرقات بالمياه منذ ساعات الصباح الأولى، ما أدى إلى زحمة سير خانقة على مختلف الطرقات.

وغرقت الشوارع من خلدة إلى طريق المطار، ومن الضاحية الجنوبية وتحديدًا حيّ السلم، مرورًا بسوق صبرا، وصولًا إلى سن الفيل وسوق الأحد والشويفات والجناح، حيث تجمّعت المياه بشكل كارثي.

وتحوّل نفق المطار إلى بحيرة جراء هطول الأمطار اليوم بغزارة، بينما قُطعت طريق خلدة في الاتجاهين جرّاء السيول ما تسبب بزحمة سير خانقة وتعطّل حركة المرور.

كما علّق المواطنون في سياراتهم لوقت طويل، في محلة الجناح في بيروت، بعد أن ارتفع منسوب المياه على الطرقات الذي أعاق حركة السير.

كذلك، تسلّلت الأمطار إلى مكاتب وزارة العمل، ودخلت إلى المكاتب السفلية، وحاصرت جميع الموجودين داخل المبنى، في حين تجمعت المياه في مبنى مستشفى المقاصد بطوابقه السفليّة. وشهدت الطريق من كازينو لبنان حتى محطة شارل الحلو زحمة سير خانقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

في هذا السياق، قالت غرفة التحكم المروري إن هناك تجمعًا للمياه على طريق الأوزاعي نفق كوستا براڤا والأوزاعي دوار السمكة ومستديرة الجندولين وتقاطع الرحاب المشرفية - طريق المطار والشفروليه مفرق لميك.

كما أكدت أن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الكرنتينا - سوق السمك بسبب تجمع للمياه، مشيرة إلى أن فريق الأشغال يعمل على المعالجة.

وأفادت غرفة التحكم المروري بأن طريقي عيناتا - الأرز وعيون السيمان - حدث بعلبك سالكتان للمركبات كلها حاليًا.

وبتوجيهات من رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، استنفرت فرق الطوارئ وورش البلدية منذ ساعات الفجر لمتابعة حال الطرقات بعد هطول الأمطار وما رافقها من رياح، حيث أدى هذا إلى سقوط بعض الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء، واستطاعت فرقة الطوارئ معالجة كل الحالات التي وردت وإعادة التيار الكهربائي، كما قامت فرق الطوارئ بمعالجة انسداد مداخل مجاري المياه نتيجة انجراف بعض النفايات المرمية في الشوارع، وبمجرد ازالتها عن مدخل المجرى زالت تجمعات المياه.

وأكدت بلدية صيدا للمواطنين الكرام أن ورشة تنظيف مجاري المياه التي انطلقت منذ شهرين ظهرت نتائجها اليوم، وأن فرقها جاهزة لمواجهة كل حالات الطوارئ، وتتمنى على المواطنين والمقيمين التعاون والامتناع عن رمي أي نفايات في الطريق أو وضع الأكياس خارج المستوعبات.

