يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي كاتس يتجه لاتخاذ خطوات ضد ضباط كبار إضافيين في الجيش

عربي ودولي

انفجار ضخم لبركان
عربي ودولي

انفجار ضخم لبركان "هايلي غوبي" في إثيوبيا

2025-11-25 14:30
27

شهد إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا انفجار بركان "هايلي غوبي"، مما أسفر عن هزات عنيفة في المناطق المحيطة، وموجة غبار واسعة في محافظات عدة باليمن.

وأوضح رئيس قسم الزلازل في معهد علوم الجيوفيزياء بجامعة أديس أبابا لوسائل أن "البركان يعد أحد أكثر البراكين نشاطًا في البلاد"، مشيرًا إلى أنّ "السفلي من منخفض داناكيل يُعد منطقة نشطة جيولوجيًا".

وفي السياق توقع باحثون استمرار تدفق الحمم في المنطقة، مع احتمال حدوث انفجارات متفاوتة القوة، داعين المجتمعات القريبة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وشهدت عدة محافظات يمنية موجة واسعة من الغبار والرماد البركاني، قادمة من إثيوبيا جراء انفجار البركان 

وبحسب مراكز الرصد الجوي، فقد ساهمت الرياح النشطة في نشر الرماد وغاز ثاني أكسيد الكبريت عبر البحر الأحمر، وتأثرت محافظات الحديدة وإب وذمار وصنعاء، والمناطق الساحلية والوسطى، قبل أن تمتد شرقا نحو حضرموت.

كما شهد المواطنون تغيرًا واضحًا في لون السماء، وتدنيا في مستوى الرؤية، إضافة إلى تساقط رماد أسود دقيق أثار حالة قلق واسعة، نظرًا لتأثيره السلبي على الجهاز التنفسي والعينين، خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الربو والحساسية.

وقد بدأت وفود من الجيولوجيين التوجه إلى المنطقة للتعامل مع تداعيات بيئية وجيولوجية محتملة.

الكلمات المفتاحية
اليمن أثيوبيا
إقرأ المزيد
المزيد
انفجار ضخم لبركان
انفجار ضخم لبركان "هايلي غوبي" في إثيوبيا
عربي ودولي منذ 22 دقيقة
عراقتشي من لاهاي: اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تواصل مسؤوليتها بدون ضغوط
عراقتشي من لاهاي: اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تواصل مسؤوليتها بدون ضغوط
عربي ودولي منذ 50 دقيقة
فنزويلا تتصدّى للضغوطات الأمريكية: نرفض أيّ تهديدات عسكرية
فنزويلا تتصدّى للضغوطات الأمريكية: نرفض أيّ تهديدات عسكرية
عربي ودولي منذ ساعة
شي جين بينغ لترامب: موقف الصين
شي جين بينغ لترامب: موقف الصين "مبدئي وثابت" من عودة تايوان إليها
عربي ودولي منذ 15 ساعة
مقالات مرتبطة
انفجار ضخم لبركان
انفجار ضخم لبركان "هايلي غوبي" في إثيوبيا
عربي ودولي منذ 22 دقيقة
محمد علي الحوثي معزيًا بالقائد الطبطبائي: إيقاف الوحشية الصهيونية بالمضي في المقاومة
محمد علي الحوثي معزيًا بالقائد الطبطبائي: إيقاف الوحشية الصهيونية بالمضي في المقاومة
عربي ودولي منذ 17 ساعة
وزارة الصحة اليمنية: الحصار وإغلاق المطار تسببا في حرمان آلاف المرضى من الأدوية
وزارة الصحة اليمنية: الحصار وإغلاق المطار تسببا في حرمان آلاف المرضى من الأدوية
عربي ودولي منذ 4 أيام
قرن الشيطان الأميركي- الصهيوني يناطح القرن الإفريقي مهدّدًا بحروب جديدة
قرن الشيطان الأميركي- الصهيوني يناطح القرن الإفريقي مهدّدًا بحروب جديدة
مقالات منذ 4 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة