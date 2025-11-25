شهد إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا انفجار بركان "هايلي غوبي"، مما أسفر عن هزات عنيفة في المناطق المحيطة، وموجة غبار واسعة في محافظات عدة باليمن.

وأوضح رئيس قسم الزلازل في معهد علوم الجيوفيزياء بجامعة أديس أبابا لوسائل أن "البركان يعد أحد أكثر البراكين نشاطًا في البلاد"، مشيرًا إلى أنّ "السفلي من منخفض داناكيل يُعد منطقة نشطة جيولوجيًا".

وفي السياق توقع باحثون استمرار تدفق الحمم في المنطقة، مع احتمال حدوث انفجارات متفاوتة القوة، داعين المجتمعات القريبة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وشهدت عدة محافظات يمنية موجة واسعة من الغبار والرماد البركاني، قادمة من إثيوبيا جراء انفجار البركان

وبحسب مراكز الرصد الجوي، فقد ساهمت الرياح النشطة في نشر الرماد وغاز ثاني أكسيد الكبريت عبر البحر الأحمر، وتأثرت محافظات الحديدة وإب وذمار وصنعاء، والمناطق الساحلية والوسطى، قبل أن تمتد شرقا نحو حضرموت.

كما شهد المواطنون تغيرًا واضحًا في لون السماء، وتدنيا في مستوى الرؤية، إضافة إلى تساقط رماد أسود دقيق أثار حالة قلق واسعة، نظرًا لتأثيره السلبي على الجهاز التنفسي والعينين، خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الربو والحساسية.

وقد بدأت وفود من الجيولوجيين التوجه إلى المنطقة للتعامل مع تداعيات بيئية وجيولوجية محتملة.

