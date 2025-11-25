يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مقرّبين من وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس أنه مع استكمال التحقيقات في إخفاقات 7 تشرين/أكتوبر لن يكون هناك مفرّ من اتخاذ خطوات ضد ضباط كبار إضافيين في الجيش، وتشديد الإجراءات بحقّ آخرين.

وأشار هؤلاء إلى أنّ "رئيس الأركان تصرّف ضمن صلاحياته، لكن استنادًا إلى معلومات ناقصة وبطريقة غير مكتملة".

ونقلت الصحيفة عن المقربين أنّ كاتس أصرّ على استكمال ونشر التحقيقات في عهد رئيس الأركان السابق -الأمر الذي أدى إلى التغيير الكبير في الجيش- وسيكون الأمر كذلك الآن".

ولفت المقرّبون من كاتس إلى أنّ كاتس سيصرّ على أن تُحقَّق جميع المواد المتعلقة بأحداث السابع من تشرين الأول بشكل كامل، وفق توصيات لجنة اللواء (احتياط) سامي تورجمان، وأن تُعرَض على الجمهور وعلى العائلات وتُستخلص النتائج المطلوبة، ولن يُسمح بأي عملية تستّر.

