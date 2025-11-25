استشهد، اليوم الثلاثاء، الشاب الفلسطيني سلطان نضال عبد الغني منفذ عملية "الشاكوش" (22 عامًا) من بلدة باقة الحطب قضاء قلقيلية، وذلك عقب محاصرته في بلدة مركة جنوب جنين وخوضه اشتباكًا عنيفًا مع وحدة خاصة "إسرائيلية" تسللت إلى المنطقة.

وحاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل في البلدة بعد كشف مكان وجود عبد الغني داخله، لتندلع إثر ذلك اشتباكات مسلحة تخللها قصف جوي وإطلاق صواريخ محمولة على الهدف المحاصر، قبل أن تُقدم قوات الاحتلال على اغتياله.

ويأتي اغتيال الشهيد بعد 15 شهرًا من المطاردة، على خلفية تنفيذ عملية "الشاكوش" الفدائية في مستوطنة "كدوميم"، والتي قُتل خلالها أحد المستوطنين بعد مهاجمته بمطرقة.

وخلال فترة ملاحقته، تعرّضت عائلة عبد الغني لسلسلة من الاعتداءات، شملت اعتقال والدته وشقيقته عدة مرات، إلى جانب تفجير منزل العائلة المؤلف من ثلاثة طوابق في باقة الحطب خلال شهر مايو الماضي.

من جهته، أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، أن تصعيد الاحتلال لعمليات الاغتيال والملاحقة في الضفّة الغربية يعكس حالة الخوف والارتباك التي يعيشها جراء تنامي فعل المقاومة. وأشار إلى أن الحركة تنعى الشهيد المطارد سلطان عبد الغني؛ منفذ عملية "الشاكوش"، مؤكدًا أن "أمثال هؤلاء المقاومين يرسمون لشعبهم طريق الثبات ويُسقطون رهان الاحتلال على كسر إرادة الفلسطينيين".

وشدد شديد على أن الاحتلال لن ينجح في فرض معادلات جديدة على الأرض مهما استخدم من قوة، لافتًا إلى أن دماء الشهداء ستظل وقودًا لمسيرة المقاومة.

اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفّة الغربية

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، اقتحاماتها في مدن الضفّة الغربية، وفتشت منازل ومدارس واعتقلت العديد من المواطنين، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ففي قرية حوسان غرب بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال القرية وتمركزت في حارتي التحتا والجبل، ودهمت عددًا من المنازل وفتشتها دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي بيت أمر شمال الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدارس ومنازل واحتجزت عشرات المواطنين لساعات في ظل أجواء ماطرة وباردة جدًا. كما فتشت منازل عدة واعتقلت أكثر من 15 مواطنًا، وحققت معهم ميدانيًا داخل محطة محروقات بيت أمر.

واستدعى ضباط الاحتلال مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة، وفتشوا المدارس واستولوا على مقتنيات، ملوّحين بمنع أي مظاهر وطنية داخلها، قبل أن تفرج قوات الاحتلال لاحقًا عن جميع المعتقلين. وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين خلال اقتحامات استهدفت مخيمي عايدة والعزة.

أما في جنين، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من بلدة مركة، عقب مداهمة منازلهم. وخلال الاقتحام، أُجبر السكان، بمن فيهم الأطفال، على الخروج تحت المطر وفي الطقس البارد، فيما داهمت القوات منازل أسرى محررين وحققت معهم ميدانيًا.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمَي عقبة جبر وعين السلطان واعتقلت عددًا من المواطنين، من بينهم: أمين سر حركة فتح في المحافظة؛ نائل أبو العسل، وأمين سر المنطقة التنظيمية في عقبة؛ جبر نصار أبو داهوك، إلى جانب آخرين.

وتوازيًا مع عمليات الاقتحام، واصل المستوطنون اعتداءاتهم على قرى الضفّة. فقد اقتحم مستوطنون منزلًا في سلواد شمال شرق رام الله، وعاثوا فيه خرابًا بعد تكسير أبوابه والاعتداء على محتوياته.

وفي مخماس شمال القدس المحتلة، أضرم مستوطنون النار في بركس زراعي، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة في ممتلكاته ومحيطه، وفق ما أفادت به محافظة القدس.

