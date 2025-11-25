أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن "رسالة الجيش هي الحفاظ على لبنان أرضًا وشعبًا وهويةً، وتوفير الأمن لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم باعتباره مقوّمًا أساسيًا لاستمرار الوطن". كما دعا إلى "الوحدة والتضامن بين اللبنانيين للعبور من المرحلة الصعبة"

كلام العماد هيكل جاء خلال مشاركته في لقاء حواري مع طلاب جامعة الروح القدس - الكسليك بدعوة من إدارتها لمناسبة العيد الثاني والثمانين للاستقلال، بحضور رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزيف مكرزل، والأساتذة والطلاب، إضافةً إلى عقيلة قائد الجيش وعدد من الضباط، حيث حثّ الطلاب على "الإيمان بلبنان والالتفاف حول الجيش والتحلّي بالعزيمة والثقة بالنفس لتحقيق طموحاتهم".

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التواصل بين المؤسسة العسكرية وقطاع الشباب الجامعي.

وأضاف أن "الجيش قوي ولا خوف عليه، وهو قادر على الصمود في وجه العواصف، ويضع نصب عينيه الدفاع عن لبنان بكل مكوناته"، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية "تنظر بعين واحدة إلى جميع المواطنين، وتبذل قصارى جهدها لأداء واجبها بشفافية واحتراف، وقد قدّمت العديد من الشهداء والجرحى دفاعًا عن الوطن".

وخلال الجلسة، طرح الطلاب سلسلة أسئلة عبّروا من خلالها بوضوح عن هواجسهم وتساؤلاتهم حول الأوضاع العامة ومستقبلهم في ظل الظروف الراهنة، فيما أجاب العماد هيكل عنها بكلّ صراحة. وفي ختام اللقاء، توجّه بالشكر إلى الجامعة على تنظيم هذا الحوار.

من جهته، عبّر رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزيف مكرزل عن اعتزازه بهذا الحدث، لافتًا إلى "أهمية دور الجيش في بناء مستقبل البلاد"، ومشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية "تشكّل ركيزة أساسية لنهوض الوطن وحماية حدوده واستقراره". وأكد أن الجامعة تعمل على تعزيز التعاون مع الجيش وفتح آفاق جديدة للشراكة.

