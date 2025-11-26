تواصل قوات العدو الصهيوني خرق وقف إطلاق النار، في مناطق قطاع غزة الشرقية؛ حيث سُمع دوي انفجارات عنيفة شرقي مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

كما استشهد فلسطينيان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي". واستشهد الشاب بلال سالم الحصين بنيران مسيّرة "إسرائيلية" قرب منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس، فيما استشهد شاب آخر برصاص القوات "الإسرائيلية" في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

كذلك، أطلقت الآليات "الإسرائيلية" النار باتجاه مناطق جنوب شرقي خان يونس، إضافة إلى استهداف مماثل قرب مدينة رفح جنوب القطاع.

هذا؛ وقد سلّمت الفصائل الفلسطينية جثة جندي "إسرائيلي" للصليب الأحمر، والذي نقلها بدوره إلى قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، ليرتفع عدد الجثث المسلّمة إلى 26 جثة، فيما تبقى جثتان فقط. ومن المتوقع أن تسلّم "إسرائيل" اليوم جثامين 15 شهيدًا.

منذ بدء وقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 345 فلسطينيًا وإصابة 889 آخرين، إضافة إلى انتشال 588 شهيدًا من تحت الأنقاض.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 69775 شهيدًا و 170965 مصابًا.

