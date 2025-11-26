نقل موقع "والا الإسرائيلي" نتائج استطلاع أُجري بين المشاركين في مؤتمر "إسرائيليون في أوروبا ضد معاداة السامية"، معتبرًا أنّه أظهر صورة مقلقة.

وأشار الاستطلاع إلى أنَّ الكثير من "الإسرائيليين" الذين يعيشون في مختلف أنحاء القارّة يشعرون بأن السنة الأخيرة غيّرت قواعد اللعبة، فنحو 65% من المستجيبين يقولون إن شعورهم بالأمن الشخصي في مكان سكنهم انخفض بشكل كبير، وكثيرون منهم يتجنبون حتى المظاهر "الإسرائيلية" أو اليهودية في المجال العام.

وإلى جانب تراجع الشعور بالأمان، كشف الاستطلاع معطى آخر إضافيًا، فنحو 70% من المشاركين أفادوا بأنهم تعرضوا أو كانوا شهودًا لحادثة "معادية للسامية" أو معادية لـ"إسرائيل" منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لافتين إلى أنَّ الحديث يدور لدى الكثيرين عن واقع جديد يُلمَس بوضوح في الحياة اليومية.

