يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي  التحالف بين كيان العدو واليونان يزداد تماسكًا على خلفية التهديد التركي

عين على العدو

المستوى السياسي يضغط على رئيس الأركان لإقالة بيندر فورًا.. وزَمير يعارض‎
عين على العدو

المستوى السياسي يضغط على رئيس الأركان لإقالة بيندر فورًا.. وزَمير يعارض‎

2025-11-26 11:09
55

تطرق الصحافيان "الإسرائيليان" ينيف كوبوفيتش ويهونتان ليس في مقال في صحيفة "هآرتس" إلى فشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حتى الآن في مساعيه لخفض التوتر بين وزير الحرب إسرائيل كاتس وبين رئيس الأركان إيال زَمير، ونقلا عن مصادر مطلعة إن نتنياهو طلب عقد اجتماع ثلاثي أمس (الثلاثاء) في محاولة لحل الخلافات، لكنه اضطر للالتقاء بكل واحد منهما بشكل منفصل.

وأضافا: "كل طرف يدّعي أنه ليس هو من طلب عقد اللقاء بشكل منفرد، وفي الجيش "الإسرائيلي" يقولون إن الأزمة لم تُحلّ في نهاية الاجتماع. وقد لمح المتحدث باسم رئيس الحكومة هذا المساء إلى أن الخلافات بقيت كما هي، وقال إن "رئيس الحكومة مصمم على حل القضايا، وسيحلّها بالطريقة الأفضل"".

وأشارا إلى أنَّ المواجهة بين كاتس وزَمير بدأت هذا الأسبوع بعد قرار رئيس الأركان إقالة ضباط كبار في جيش العدو "الإسرائيلي" بسبب مسؤوليتهم عن أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، دون أن يطلع مسبقًا وزير الحرب على ذلك. وبحسب قولهما فإن "التقدير في الجيش "الإسرائيلي" هو أن التعيينات ستتم المصادقة عليها، لكن ستكون هناك حاجة لاتخاذ عدة خطوات أمام الوزير، من بينها تشديد الإجراءات القيادية التي سبق أن اتُّخذت بحق الضباط، وكذلك إقالة قادة حاليين. على ما يبدو، يطالب كاتس بإقالة رئيس شعبة الاستخبارات الحالي، اللواء شلومي بيندر. ومع ذلك، فقد قرر رئيس الأركان هذا الأسبوع أن يبقى بيندر في منصبه وبعد ذلك يتسرح من الجيش  "الإسرائيلي"، ويبدو الآن أن هناك في المستوى السياسي من يريد أن يحدث ذلك فورًا. وفي الجيش يقولون إنهم سيعارضون أي خطوة كهذه، إذ إن صلاحية فرض العقوبات على ضباط الجيش "الإسرائيلي" تعود لرئيس الأركان".

ولفتوا إلى أنَّ نتنياهو لم يمنح حتى الآن دعمًا علنيًا لأي من الطرفين، وقال متحدثه: "من الأفضل عدم الإصغاء للتسريبات الصادرة عن أصحاب مصالح". ويزعمون في جيش العدو أن الأزمة نابعة من مصالح كاتس السياسية داخل "الليكود"، وليست لأسباب أمنية، وأنه يريد إنهاء الأزمة بين الاثنين واستكمال جولة التعيينات — والتي تشمل من بين أمور أخرى تعيين قادة جدد لسلاحَي الجو والبحر.

وتأتي المواجهة بين زَمير وكاتس على خلفية انتقادات في محيط نتنياهو لكليهما، ففي محيط رئيس الحكومة غضبوا في الأسابيع الأخيرة من محاولات وزير الحرب أن ينسب لنفسه الفضل عن إنجازات أمنية لدوافع سياسية، في محاولة لتعزيز ترشحه في الانتخابات التمهيدية القريبة في "الليكود". وقد هاجم نتنياهو بنفسه كاتس بهذا الخصوص بشكل غير مباشر في جلسة الحكومة الأسبوع الماضي، حين علّق للوزراء على "هجمة التغريدات في الموضوعات الأمنية "أنا قلت، أنا فعلت، أنا حدّثت".

وذكر نتنياهو أمام الوزراء الانتخابات التمهيدية القريبة في "الليكود"، ولفت إلى أن كاتس لم يتخذ القرارات بشكل مستقل. وأضاف: "هذه الأمور تُحسم بتنسيق مع رئيس الحكومة، فهو المسؤول عنها".

من جهة أخرى، يُنظر إلى زَمير في المستوى السياسي على أنه "رئيس أركان مستقل أكثر من اللازم"، وختما بالقول: "صحيح أن نتنياهو دعم تعيينه خلفًا لهرتسي هليفي، إلا أن رئيس الأركان في الأشهر الأخيرة أعرب في نقاشات مغلقة عن مواقف تحدّت الخطوات التي أرادت الحكومة دفعها".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو جيش العدو الاسرائيلي إسرائيل كاتس
إقرأ المزيد
المزيد
 التحالف بين كيان العدو واليونان يزداد تماسكًا على خلفية التهديد التركي
 التحالف بين كيان العدو واليونان يزداد تماسكًا على خلفية التهديد التركي
عين على العدو منذ ساعتين
المستوى السياسي يضغط على رئيس الأركان لإقالة بيندر فورًا.. وزَمير يعارض‎
المستوى السياسي يضغط على رئيس الأركان لإقالة بيندر فورًا.. وزَمير يعارض‎
عين على العدو منذ ساعتين
استطلاع مقلق.. 65% من الصهاينة في أوروبا أقل أمانًا منذ طوفان الأقصى
استطلاع مقلق.. 65% من الصهاينة في أوروبا أقل أمانًا منذ طوفان الأقصى
عين على العدو منذ ساعتين
شرطة العدو تواجه موجة استقالات هي الأكبر هذا العام
شرطة العدو تواجه موجة استقالات هي الأكبر هذا العام
عين على العدو منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
ناشطون مغاربة يدينون اغتيال العدو للقائد الطبطبائي: المقاومة هي الضامن الوحيد لسيادة
ناشطون مغاربة يدينون اغتيال العدو للقائد الطبطبائي: المقاومة هي الضامن الوحيد لسيادة
خاص العهد منذ ساعة
 التحالف بين كيان العدو واليونان يزداد تماسكًا على خلفية التهديد التركي
 التحالف بين كيان العدو واليونان يزداد تماسكًا على خلفية التهديد التركي
عين على العدو منذ ساعتين
المستوى السياسي يضغط على رئيس الأركان لإقالة بيندر فورًا.. وزَمير يعارض‎
المستوى السياسي يضغط على رئيس الأركان لإقالة بيندر فورًا.. وزَمير يعارض‎
عين على العدو منذ ساعتين
استطلاع مقلق.. 65% من الصهاينة في أوروبا أقل أمانًا منذ طوفان الأقصى
استطلاع مقلق.. 65% من الصهاينة في أوروبا أقل أمانًا منذ طوفان الأقصى
عين على العدو منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة