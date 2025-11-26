يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

الحرس الثوري يضبط شحنة ثقيلة من الأسلحة والمتفجرات لمجموعات إرهابية
إيران

الحرس الثوري يضبط شحنة ثقيلة من الأسلحة والمتفجرات لمجموعات إرهابية

2025-11-26 12:54
أعلنت العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإسلامي ضبطها لشحنة ثقيلة من الأسلحة والمتفجرات والعتاد، وهي تابعة لمجموعات إرهابية مناوئة للثورة الإسلامية في شمال غربي البلاد.

وقالت العلاقات العامة للمقر في بيان: "تم، بفضل التغطية المعلوماتية والإجراءات المعقدة والتقنية التي نفذها كوادر الاستخبارات في مقر حمزة سيد الشهداء (ع) في محافظة أذربيجان الغربية، اكتشاف شحنة ثقيلة من الأسلحة والمتفجرات والعتاد تابعة لمجموعات إرهابية مناوئة للثورة، فجرى ضبطها في أثناء نقلها إلى داخل البلاد في منطقة "تركور" الحدودية التابعة لمدينة أرومية".

استنادًا إلى هذا التقرير، تضمنت الشحنة كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر الحربية، لا سيما 198 عبوة ناسفة، كان الإرهابيون والعناصر التخريبية ينوون نقلها إلى المناطق العميقة من البلاد لاستخدامها في خلق فوضى أمنية، لكنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم، بسبب يقظة كوادر الأمن وإجراءات جهاز استخبارات الحرس الثوري في الوقت المناسب.

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية إيران
