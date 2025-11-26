يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

إيران تطلق 3 أقمار صناعية للاستشعار من بُعد قريبًا
إيران

2025-11-26 12:56
56

من المقرر إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إيرانية للاستشعار من بُعد، وذلك يوم الأحد القادم، لتقدم خدمات متنوعة في مجالات الزراعة والموارد الحيوية والبيئة وموارد المياه.

سيُطلق القمر الصناعي "كوثر 1.5" إلى مدار الأرض، في يوم الأحد المقبل، ويمثل هذا الإطلاق جزءًا من برنامج إرسال ثلاثة أقمار صناعية للاستشعار من بُعد، تشمل "ظفر 2" و"بايا" و"كوثر 1.5". ومن المقرر أن تقدم خدمات متنوعة في مجالات الزراعة والموارد الحيوية والبيئة وموارد المياه.

وسيُنفذ هذا الإطلاق من روسيا باستخدام الصاروخ الحامل "سويوز".

الكلمات المفتاحية
الاقمار الصناعية إيران
