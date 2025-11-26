من المقرر إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إيرانية للاستشعار من بُعد، وذلك يوم الأحد القادم، لتقدم خدمات متنوعة في مجالات الزراعة والموارد الحيوية والبيئة وموارد المياه.

سيُطلق القمر الصناعي "كوثر 1.5" إلى مدار الأرض، في يوم الأحد المقبل، ويمثل هذا الإطلاق جزءًا من برنامج إرسال ثلاثة أقمار صناعية للاستشعار من بُعد، تشمل "ظفر 2" و"بايا" و"كوثر 1.5". ومن المقرر أن تقدم خدمات متنوعة في مجالات الزراعة والموارد الحيوية والبيئة وموارد المياه.

وسيُنفذ هذا الإطلاق من روسيا باستخدام الصاروخ الحامل "سويوز".

