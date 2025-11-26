يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي لبنان وقبرص يوقّعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والرئيس عون يدعو لتطوير الاتفاقيات

إيران

عراقتشي لفنزويلا: ندين النهجَ الأميركيَّ المتسلطَ تجاه كراكاس
إيران

عراقتشي لفنزويلا: ندين النهجَ الأميركيَّ المتسلطَ تجاه كراكاس

2025-11-26 13:22
57

أجرى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي اتّصالًا هاتفيًا مساء أمس الثلاثاء (25 تشرين الثاني 2025) مع وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، إيفان غيل بينتو، لبحث العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في منطقة البحر الكاريبي.

وخلال الاتّصال، جرى استعراض العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية. وأكد الجانبان أهمية توسيع التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وكذلك في إطار التعاون في ما بين بلدان الجنوب.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات في منطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية، واستعراض التطورات الدولية.

وقد أدان عراقتشي النهجَ الأميركيَّ المتسلطَ تجاه فنزويلا وغيرها من الدول النامية المستقلة في نصف الكرة الغربي، واعتبر التهديدَ باستخدام القوّة ضدّ هذا البلد مثالًا واضحًا على انتهاكٍ صارخٍ للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والمعايير الآمرة للقانون الدولي، مشددًا على المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في حماية مبادئ وأهداف الأمم المتحدة من الأحادية العدوانية للولايات المتحدة.

كما أشار إلى تحركات الكيان الصهيوني في منطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية، واصفًا إياها بتهديدٍ كبيرٍ للسلام والاستقرار والهدوء في تلك المنطقة، مؤكدًا مسؤولية جميع الحكومات في معاقبة مسؤولي هذا الكيان الذين يُحاكمون بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الشنيعة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الفنزويلي أهمية تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين طهران وكاراكاس، ومقاومةَ الشعب والحكومة الفنزويلية للضغوط والتدخلات غير القانونية للولايات المتحدة، مشيدًا بالمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الكلمات المفتاحية
فنزويلا عباس عراقتشي إيران
إقرأ المزيد
المزيد
عراقتشي لفنزويلا: ندين النهجَ الأميركيَّ المتسلطَ تجاه كراكاس
عراقتشي لفنزويلا: ندين النهجَ الأميركيَّ المتسلطَ تجاه كراكاس
إيران منذ 29 دقيقة
إيران تطلق 3 أقمار صناعية للاستشعار من بُعد قريبًا
إيران تطلق 3 أقمار صناعية للاستشعار من بُعد قريبًا
إيران منذ 54 دقيقة
الحرس الثوري يضبط شحنة ثقيلة من الأسلحة والمتفجرات لمجموعات إرهابية
الحرس الثوري يضبط شحنة ثقيلة من الأسلحة والمتفجرات لمجموعات إرهابية
إيران منذ 56 دقيقة
الصحف الإيرانية: حزب الله لن يقع في فخ استفزازات
الصحف الإيرانية: حزب الله لن يقع في فخ استفزازات "تل أبيب"
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
عراقتشي لفنزويلا: ندين النهجَ الأميركيَّ المتسلطَ تجاه كراكاس
عراقتشي لفنزويلا: ندين النهجَ الأميركيَّ المتسلطَ تجاه كراكاس
إيران منذ 29 دقيقة
إيران تطلق 3 أقمار صناعية للاستشعار من بُعد قريبًا
إيران تطلق 3 أقمار صناعية للاستشعار من بُعد قريبًا
إيران منذ 54 دقيقة
الحرس الثوري يضبط شحنة ثقيلة من الأسلحة والمتفجرات لمجموعات إرهابية
الحرس الثوري يضبط شحنة ثقيلة من الأسلحة والمتفجرات لمجموعات إرهابية
إيران منذ 56 دقيقة
عراقتشي من لاهاي: اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تواصل مسؤوليتها بدون ضغوط
عراقتشي من لاهاي: اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تواصل مسؤوليتها بدون ضغوط
عربي ودولي منذ 23 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة