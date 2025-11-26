أجرى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي اتّصالًا هاتفيًا مساء أمس الثلاثاء (25 تشرين الثاني 2025) مع وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، إيفان غيل بينتو، لبحث العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في منطقة البحر الكاريبي.

وخلال الاتّصال، جرى استعراض العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية. وأكد الجانبان أهمية توسيع التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وكذلك في إطار التعاون في ما بين بلدان الجنوب.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات في منطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية، واستعراض التطورات الدولية.

وقد أدان عراقتشي النهجَ الأميركيَّ المتسلطَ تجاه فنزويلا وغيرها من الدول النامية المستقلة في نصف الكرة الغربي، واعتبر التهديدَ باستخدام القوّة ضدّ هذا البلد مثالًا واضحًا على انتهاكٍ صارخٍ للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والمعايير الآمرة للقانون الدولي، مشددًا على المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في حماية مبادئ وأهداف الأمم المتحدة من الأحادية العدوانية للولايات المتحدة.

كما أشار إلى تحركات الكيان الصهيوني في منطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية، واصفًا إياها بتهديدٍ كبيرٍ للسلام والاستقرار والهدوء في تلك المنطقة، مؤكدًا مسؤولية جميع الحكومات في معاقبة مسؤولي هذا الكيان الذين يُحاكمون بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الشنيعة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الفنزويلي أهمية تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين طهران وكاراكاس، ومقاومةَ الشعب والحكومة الفنزويلية للضغوط والتدخلات غير القانونية للولايات المتحدة، مشيدًا بالمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

