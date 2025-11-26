شهدت عشرات المناطق السورية مسيرات حاشدة لأبناء الطائفة العلوية احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرّضون لها في اللاذقية وطرطوس وبانياس.

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، سُجّل تصاعد خطير في الانتهاكات التي استهدفت الأحياء ذات الغالبية العلوية في اللاذقية وطرطوس وبانياس خلال الساعات الماضية، وذلك رغم سلمية الاحتجاجات التي خرج بها أبناء الطائفة يوم أمس، للمطالبة بالعدالة والإفراج عن السجناء العسكريين وتحسين الأوضاع المعيشية.

المرصد الحقوقي أشار الى أنّه على الرغم من الطابع السلمي الكامل للحراك، إلّا أن ردّ فعل "الطرف الآخر" ممن يعرّفون أنفسهم كمؤيدين للسلطة السورية، اتخذ منحى عنيفًا تمثّل في رد فعل طائفي ومهاجمة المظاهرات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعمليات تكسير وتخريب وهجمات ليلية على أحياء سكنية.

وأكّد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أنّ المظاهرات أمس كانت سلمية بامتياز شارك فيها عشرات الآلاف، مضيفًا "شاهدنا مظاهرات مضادة مؤيدة للسلطة دخلت الأحياء ذات الغالبية العلوية، وظهرت شعارات طائفية بحق العلويين وتعرضت ممتلكات خاصة للتكسير".

ولفت عبد الرحمن إلى أنّ "التظاهر حق مشروع في سورية، والمتظاهرون طالبوا بالإفراج عن المعتقلين وإقامة نظام لا مركزي في سورية وليس تقسيمها، كما رُفعت شعارات طالبت بوحدة الأراضي السورية ووقف الانتهاكات بحق العلويين"، موضحًا أنّ ""لجان السلم الأهلي" ليست إلا كذبة كبيرة، والسلطات السورية نفّذت حملات اعتقال بحثًا عن من صوّروا الأحداث، ومن المعيب أن تُحرَّف الوقائع؛ فالشعارات كانت واضحة".

وقال مدير المرصد إنّ "هناك 9 آلاف معتقل منذ سقوط النظام دون أي محاكمة، و62 معتقلًا قُتلوا تحت التعذيب داخل السجون، وتعلم وسائل الإعلام العربية أن القضية ليست "فلول النظام" وإنما متعلقة بالانتهاكات بحق أبناء الطائفة العلوية"، متسائلًا "من يحمي هذا الوطن؟ ولماذا اللعب على حقوق المواطنين؟".

السويداء تتضامن مع العلويين

كما شهدت محافظة السويداء بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان خروج عدد من المتظاهرين في ساحة الكرامة في المدينة، حيث نظموا وقفة تضامنية للتعبير عن دعمهم لموقف أبناء الطائفة العلوية وحقّهم في تقرير مصيرهم.

كما ورفع المشاركون شعارات تؤكّد التضامن بين المكوّنات السورية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مناطق الساحل خلال الساعات والأيام الماضية".

