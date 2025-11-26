زار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بتوجيه مباشر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قصر بعبدا، حيث شدّد عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون على أنّ مصر لن تألو جهدًا في العمل على استغلال كل علاقاتها واتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية لتجنيب لبنان أي مخاطر للتصعيد والعمل على نزع فتيل الأزمة، مؤكدًا إدانة مصر بكل شدة وبأقسى العبارات لأي انتهاك للسيادة اللبنانية، ومنوهًا أن الجيش اللبناني بذل جهودًا مضنية في الجنوب لفرض سيطرة الدولة وسيادتها وتنفيذ التزاماتها طبقًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

وقال عبد العاطي :"نقلت لفخامته تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتمنيات القلبية للبنان الشقيق بكل الخير والازدهار تحت قيادة فخامته الحكيمة. كما نقلت التهاني القلبية بمناسبة عيد الاستقلال الذي وافق يوم 22 تشرين الثاني الجاري. ونقلت لفخامة الرئيس أنني أزور لبنان للمرة الرابعة خلال عام ونصف العام بما يعكس حجم الانخراط المصري والاهتمام الذي توليه مصر قيادة وحكومة وشعبًا بالشأن اللبناني وحرصنا البالغ على أمن واستقرار لبنان. وهذه الزيارة تأتي بتوجيه مباشر من فخامة الرئيس، وكما تعلمون كان هناك اتصال هاتفي بالأمس بين فخامة الرئيسين وتم خلال هذا الاتصال مراجعة ومتابعة كل ما يتعلق بالتطورات في المنطقة ولبنان الشقيق".

وأضاف: "أكدت خلال لقائي مع الرئيس عون على دعم مصر الكامل لفخامة الرئيس عون ولمبادراته بما في ذلك الأخيرة التي أطلقها خلال خطابه بعيد الاستقلال والتي تضمنت استعداد الجيش الوطني اللبناني بتسلم كافة النقاط المحتلة في الجنوب واستعداد الدولة اللبنانية لأن تقدم للجنة الخماسية بشكل فوري جدولًا زمنيًا واضحًا وضرورة وقف الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها "إسرائيل" ضد لبنان وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه".

وتابع: "أود أيضًا التأكيد على أننا نقوم بجهد مكثف لتجنيب لبنان أي مخاطر أو أي ميول عدوانية ضد أمنه وسلامته، وهذه الجهود تتم بتعليمات مع فخامة الرئيس السيسي ولن تتوقف لأن استقرار لبنان من أمن واستقرار مصر، وبالتأكيد نحن معنيون بشكل كامل باستقرار لبنان وبأهمية الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية وتطبيق القرار 1701 بكل بنوده وجوانبه من دون انتقائية وهو ما يتطلب بطبيعة الحال وقف كل الانتهاكات "الإسرائيلية" للسيادة اللبنانية بكافة صورها وبشكل فوري".

واكّد وزير الخارجية المصري حرص مصر البالغ على مواصلة كافة اتصالاتها مع كافة أطياف الشعب اللبناني الشقيق والذي تربطنا به علاقات أبدية وأزلية وتاريخية ممتدة، ولدينا علاقات وثيقة مع كل أطياف الشعب اللبناني وأي جهود تقوم بها مصر نابعة من نوايا حقيقية وصادقة تعكس حرص القاهرة البالغ على أمن واستقرار وسيادة لبنان ووحدته الوطنية، وتنطلق من محددات، بطبيعة الحال، يرتكز قوامها على الدعم الكامل للبنان آخذة في الاعتبار ما يمثله من ركيزة لدعم وتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة.

وردًا على سؤال، قال :" نحن نخشى من أي احتمالات للتصعيد ونخشى على أمن واستقرار لبنان ولن نتوقف عن بذل أي جهد للعمل على تجنيب لبنان أي ويلات ومخاطر للتصعيد"، مشددًا على أنّ مصر تدين بكل شدة بأقسى العبارات أي انتهاك للسيادة اللبنانية وكل هذه الانتهاكات التي تتم غير شرعية ويتعين إدانتها بكل قوة، وغطرسة القوة لم تحقق الأمن والاستقرار لا لـ"إسرائيل" ولا للمنطقة

سئل: هل لديكم تواصل مع حزب الله؟، فأجاب: "كلنا حرص على أمن واستقرار لبنان، ونحن بطبيعة الحال نحترم القرار اللبناني بكل مكوناته، وعلى الجميع أن يرتقي الى مستوى المسؤولية وأن يعمل على خفض التصعيد واحترام الدولة وسيادتها وسلطتها".

عين التينة

وقد زار وزير الخارجية المصري رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث جدّد من عين التينة إدانته بأقصى العبارات كل الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها "إسرائيل" لاتفاق وقف إطلاق النار، معولًا على المبادرة التي أطلقها الرئيس عون، وأمل الخير والاستقرار للبنان وشعبه الشقيق.

وتابع عبد العاطي:" نحترم خصوصية المجتمع اللبناني بكل طوائفه"، مؤكدًا ضرورة الانسحاب "الإسرائيلي" من جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701.

الكلمات المفتاحية