أكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله؛ حسين النمر، أن "تحقيق أهداف التعبئة لا يمكن أن يتم دون التمسك بخيار المقاومة"، مشددًا على أن الدفاع عن هذا الخيار واجب أخلاقي ووطني لا يمكن التفريط به.

كلام النمر جاء خلال مراسم رفع راية المقاومة في متحف بعلبك الجهادي، بمناسبة يوم التعبئة، وبمشاركة فعاليات حزبية واجتماعية وفرَق من كشافة الإمام المهدي (ع).

وقال النمر: "لا يمكن أن نترك المقاومة، فهي وصية الشهداء. وعلينا جميعًا، من التعبئة إلى المجاهدين وكلّ الشرفاء، أن نحفظ هذه الوصية وندافع عن تضحيات الشهداء والجرحى والمعذبين، وهذا واجب إنساني قبل أن يكون مسؤولية تنظيمية".

ودعا الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في مواجهة العدوان "الإسرائيلي" الذي يواصل استباحة السيادة اللبنانية جوًا وبرًا وبحرًا، قائلًا: "العدوان اليومي على لبنان يتطلب من الدولة وضع رؤية إستراتيجية للدفاع عن السيادة والضغط على المجتمع الدولي؛ من أجل ردع الاحتلال عن اعتداءاته المتكرّرة".

وختم النمر مؤكّدًا، أن خيار المقاومة سيبقى هو الرد الحقيقي على التهديدات، وأن أبناء هذه الأرض سيواصلون طريق الشهداء حتّى تحقيق النصر.

