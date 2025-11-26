أفاد مدير مركز الدفاع المدني في منطقة حارم في إدلب شمال غرب سورية، بمقتل 5 أشخاص بانفجار كفر تخاريم في ريف محافظة إدلب الغربي وهم لا يزالون تحت الأنقاض.

وقال في تصريحاته للإخبارية السورية؛ إنّ "فرق الدفاع المدني تواصل عمليات الانتشال".

بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ "انفجار مدينة كفر تخاريم وقع داخل مستودع ذخيرة تابع لإحدى الفصائل"، مضيفًا أنّ "مستودع الذخيرة يقع ضمن منطقة مأهولة".

وأفاد المرصد السوري بأن الحادث أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل لم تُعرف هوياتهم بعد، وما إذا كانوا مدنيين أم عسكريين، كما لم تُحدد جنسياتهم، في ما أُصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة نُقلوا على إثرها إلى المشافي.

وأكد المرصد أن انفجارين كبيرين وقعا داخل مستودع ذخيرة بمحيط مدينة كفر تخاريم في ريف إدلب الشمالي، وخلّفا دمارًا واسعًا في المكان، دون ورود معلومات عن سبب الانفجارين حتّى الآن.

وأشار المرصد السوري إلى أنّ سيارات الإسعاف عملت على إجلاء المصابين، وسط استنفار أمني ومحاولات للتحقق من أسباب الانفجار والجهة المسؤولة عنه.

ونقل المرصد عن مصادر محلية، أن الانفجارين وقعا داخل مستودع ذخيرة تابع لإحدى الفصائل، يقع ضمن منطقة مأهولة بالسكان.

وكانت مصادر محلية قد أكدت سماع دويّ انفجار ضخم في بلدة "كفر تخاريم" في ريف إدلب، مرجّحةً وقوع غارة جوية من طائرة تابعة للتحالف الدولي.

