يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم التعبئة
المقال التالي حزب الله يتقبّل التبريكات باستشهاد القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي لليوم الثاني

عربي ودولي

15 قتيلًا وجريحًا في انفجارٍ مجهول بريف إدلب السورية
عربي ودولي

15 قتيلًا وجريحًا في انفجارٍ مجهول بريف إدلب السورية

2025-11-26 18:35
مدير مركز الدفاع المدني في منطقة حارم يفيد بمقتل 5 بانفجار مستودع ذخيرة في كفر تخاريم بريف إدلب شمال غرب سورية.
94

أفاد مدير مركز الدفاع المدني في منطقة حارم في إدلب شمال غرب سورية، بمقتل 5 أشخاص بانفجار كفر تخاريم في ريف محافظة إدلب الغربي وهم لا يزالون تحت الأنقاض.

وقال في تصريحاته للإخبارية السورية؛ إنّ "فرق الدفاع المدني تواصل عمليات الانتشال".

بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ "انفجار مدينة كفر تخاريم وقع داخل مستودع ذخيرة تابع لإحدى الفصائل"، مضيفًا أنّ "مستودع الذخيرة يقع ضمن منطقة مأهولة".

وأفاد المرصد السوري بأن الحادث أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل لم تُعرف هوياتهم بعد، وما إذا كانوا مدنيين أم عسكريين، كما لم تُحدد جنسياتهم، في ما أُصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة نُقلوا على إثرها إلى المشافي.

وأكد المرصد أن انفجارين كبيرين وقعا داخل مستودع ذخيرة بمحيط مدينة كفر تخاريم في ريف إدلب الشمالي، وخلّفا دمارًا واسعًا في المكان، دون ورود معلومات عن سبب الانفجارين حتّى الآن.

وأشار المرصد السوري إلى أنّ سيارات الإسعاف عملت على إجلاء المصابين، وسط استنفار أمني ومحاولات للتحقق من أسباب الانفجار والجهة المسؤولة عنه.

ونقل المرصد عن مصادر محلية، أن الانفجارين وقعا داخل مستودع ذخيرة تابع لإحدى الفصائل، يقع ضمن منطقة مأهولة بالسكان.

وكانت مصادر محلية قد أكدت سماع دويّ انفجار ضخم في بلدة "كفر تخاريم" في ريف إدلب، مرجّحةً وقوع غارة جوية من طائرة تابعة للتحالف الدولي.

الكلمات المفتاحية
الإرهاب أبو محمد الجولاني سورية
إقرأ المزيد
المزيد
ولايات أميركية تندد بـ
ولايات أميركية تندد بـ"التضليل الخطير" لإدارة ترامب بشأن ربط اللقاحات بالتوحد
عربي ودولي منذ 57 دقيقة
انقلاب عسكري في غينيا بيساو.. عزل الرئيس والسيطرة على السلطة وتعليق الانتخابات
انقلاب عسكري في غينيا بيساو.. عزل الرئيس والسيطرة على السلطة وتعليق الانتخابات
عربي ودولي منذ ساعتين
15 قتيلًا وجريحًا في انفجارٍ مجهول بريف إدلب السورية
15 قتيلًا وجريحًا في انفجارٍ مجهول بريف إدلب السورية
عربي ودولي منذ ساعتين
سياسة ترامب المعادية لإيران في الانتخابات العراقية أعطت نتائج عكسية
سياسة ترامب المعادية لإيران في الانتخابات العراقية أعطت نتائج عكسية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
15 قتيلًا وجريحًا في انفجارٍ مجهول بريف إدلب السورية
15 قتيلًا وجريحًا في انفجارٍ مجهول بريف إدلب السورية
عربي ودولي منذ ساعتين
العلويون يتظاهرون في اللاذقية وطرطوس وبانياس رفضًا للانتهاكات بحقّهم
العلويون يتظاهرون في اللاذقية وطرطوس وبانياس رفضًا للانتهاكات بحقّهم
عربي ودولي منذ 7 ساعات
ترسيم الحدود بين لبنان وسورية:
ترسيم الحدود بين لبنان وسورية: "التداخل" ذريعة لاستفزار بيئة المقاومة
مقالات منذ 8 ساعات
"تحليل إسرائيلي": زيارة نتنياهو إلى سورية رسالة ردع للشرع رغم دعم ترامب
عين على العدو منذ 6 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة