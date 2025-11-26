أعلن ضباط عسكريون في غينيا بيساو، سيطرتهم الكاملة على البلاد وعزل الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، وتعليق العملية الانتخابية وإغلاق الحدود، وتعليق عمل مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب توتر أمني واسع شهدته العاصمة بيساو قبل انتظار إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت الأحد الماضي.

وأفادت وكالة رويترز أن ضباطًا في جيش غينيا بيساو أعلنوا عبر التلفزيون الرسمي عزل الرئيس سيسوكو إمبالو، وتعليق عمل مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر، وذلك قبل يوم من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأعلن ضباط الجيش تشكيل "القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام" وتوليها المسؤولية في الدولة الواقعة غرب أفريقيا حتى إشعار آخر.

وجاء هذا الإعلان بعد سماع دوي إطلاق نار في مواقع رئيسة، وخاصة قرب مقر اللجنة الوطنية للانتخابات التي من المقرر أن تعلن عن النتائج غدًا الخميس.

وقال شهود عيان، إن إطلاق النار استمر لمدة ساعة تقريبًا، لكنه توقف على ما يبدو بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويتنافس في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي الرئيس الحالي عمر سيسوكو إمبالو مع أبرز منافسيه فرناندو دياس.

وأعلن كلا الجانبين فوزهما في الجولة الأولى التي جرت يوم الأحد.

وشهدت الدولة الساحلية الصغيرة الواقعة بين السنغال وغينيا 9 انقلابات على الأقل خلال الفترة بين عامي 1974، عندما نالت الاستقلال عن البرتغال، و2020، حينما تولى إمبالو منصبه.

الكلمات المفتاحية