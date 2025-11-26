يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي ناصر الدين يوقّع اتفاقية مع الهند لإعادة تأهيل مركز الرعاية في قانا

عربي ودولي

انقلاب عسكري في غينيا بيساو.. عزل الرئيس والسيطرة على السلطة وتعليق الانتخابات
عربي ودولي

انقلاب عسكري في غينيا بيساو.. عزل الرئيس والسيطرة على السلطة وتعليق الانتخابات

2025-11-26 19:16
74

أعلن ضباط عسكريون في غينيا بيساو، سيطرتهم الكاملة على البلاد وعزل الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، وتعليق العملية الانتخابية وإغلاق الحدود، وتعليق عمل مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب توتر أمني واسع شهدته العاصمة بيساو قبل انتظار إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت الأحد الماضي.

وأفادت وكالة رويترز أن ضباطًا في جيش غينيا بيساو أعلنوا عبر التلفزيون الرسمي عزل الرئيس سيسوكو إمبالو، وتعليق عمل مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر، وذلك قبل يوم من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأعلن ضباط الجيش تشكيل "القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام" وتوليها المسؤولية في الدولة الواقعة غرب أفريقيا حتى إشعار آخر.

وجاء هذا الإعلان بعد سماع دوي إطلاق نار في مواقع رئيسة، وخاصة قرب مقر اللجنة الوطنية للانتخابات التي من المقرر أن تعلن عن النتائج غدًا الخميس.

وقال شهود عيان، إن إطلاق النار استمر لمدة ساعة تقريبًا، لكنه توقف على ما يبدو بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويتنافس في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي الرئيس الحالي عمر سيسوكو إمبالو مع أبرز منافسيه فرناندو دياس.

وأعلن كلا الجانبين فوزهما في الجولة الأولى التي جرت يوم الأحد.

وشهدت الدولة الساحلية الصغيرة الواقعة بين السنغال وغينيا 9 انقلابات على الأقل خلال الفترة بين عامي 1974، عندما نالت الاستقلال عن البرتغال، و2020، حينما تولى إمبالو منصبه.

الكلمات المفتاحية
افريقيا انقلاب عسكري
إقرأ المزيد
المزيد
ولايات أميركية تندد بـ
ولايات أميركية تندد بـ"التضليل الخطير" لإدارة ترامب بشأن ربط اللقاحات بالتوحد
عربي ودولي منذ 58 دقيقة
انقلاب عسكري في غينيا بيساو.. عزل الرئيس والسيطرة على السلطة وتعليق الانتخابات
انقلاب عسكري في غينيا بيساو.. عزل الرئيس والسيطرة على السلطة وتعليق الانتخابات
عربي ودولي منذ ساعتين
15 قتيلًا وجريحًا في انفجارٍ مجهول بريف إدلب السورية
15 قتيلًا وجريحًا في انفجارٍ مجهول بريف إدلب السورية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
سياسة ترامب المعادية لإيران في الانتخابات العراقية أعطت نتائج عكسية
سياسة ترامب المعادية لإيران في الانتخابات العراقية أعطت نتائج عكسية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
انقلاب عسكري في غينيا بيساو.. عزل الرئيس والسيطرة على السلطة وتعليق الانتخابات
انقلاب عسكري في غينيا بيساو.. عزل الرئيس والسيطرة على السلطة وتعليق الانتخابات
عربي ودولي منذ ساعتين
قرن الشيطان الأميركي- الصهيوني يناطح القرن الإفريقي مهدّدًا بحروب جديدة
قرن الشيطان الأميركي- الصهيوني يناطح القرن الإفريقي مهدّدًا بحروب جديدة
مقالات منذ 6 أيام
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026.. وموعد ونظام الملحقَين العالمي والأوروبي
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026.. وموعد ونظام الملحقَين العالمي والأوروبي
رياضة 2025-11-17
الصحة العالمية: 42 حالة وفاة من جراء تفشي حمى الوادي المتصدع بموريتانيا والسنغال
الصحة العالمية: 42 حالة وفاة من جراء تفشي حمى الوادي المتصدع بموريتانيا والسنغال
عربي ودولي 2025-11-05
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة