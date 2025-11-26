وقّع وزير الصحة العامة؛ الدكتور ركان ناصر الدين والسفير الهندي في لبنان؛ محمد نور رحمان شيخ، اتفاقية تفاهم تهدف إلى تأهيل وترميم مركز الرعاية الصحية الأولية في مستشفى قانا الحكومي، بتمويل مباشر من الحكومة الهندية.

جرى حفل التوقيع في وزارة الصحة العامة، وشكّل مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون بين لبنان والهند في القطاع الصحي، ولا سيما في ظل التحديات التي يواجهها هذا القطاع نتيجة الأزمات المتتالية.

وأعرب الوزير ناصر الدين عن شكره للهند "حكومة وشعبًا" على مبادرتها ودعمها المستمر للبنان، مؤكدًا أن "قطاع الصحة تعرض لأضرار كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير"، وأن مبادرة ترميم مركز الرعاية في قانا تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة لدعم المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية التي تقدّم الخدمات للمواطنين والمقيمين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود.

من جهته، جدّد السفير الهندي التزام بلاده بالوقوف إلى جانب لبنان في الملف الصحي، موجّهًا إلى الوزير ناصر الدين دعوة للمشاركة في النسخة الثانية من القمة العالمية لمنظمة الصحة العالمية حول "الطب التقليدي"، والتي تستضيفها نيودلهي بين 17 و19 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه الاتفاقية لتعزّز التعاون الصحي بين البلدين، وتدعم جهود إعادة تأهيل المرافق الصحية في المناطق التي تضررت خلال العدوان الصهيوني الأخير على لبنان.

