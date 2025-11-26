يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الحرس الثوري: 4700 قاعدة لـ"الناتو" دعمت الاحتلال في عدوانه على إيران

2025-11-26 20:45
أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران؛ العميد علي محمد نائيني، أنّ "4700 قاعدة عسكرية تابعة لحلف الشمال الأطلسي" ساندت الاحتلال "الإسرائيلي" في العدوان الذي شنّه على إيران، في حزيران/يونيو الماضي.

وفي تصريحات أدلى بها الأربعاء، شدّد نائيني على أنّ الصواريخ الإيرانية، وعلى الرغم من ذلك، "تجاوزت مختلف طبقات الدفاعات الجوية للعدو وأصابت أهدافها بدقة" في كيان الاحتلال خلال عملية "الوعد الصادق 3".

وذكّر نائيني بأنّ إيران استهدفت مراكز البحوث التابعة للكيان "الإسرائيلي" حينها، إضافةً إلى القواعد الاستخبارية ومصفاة الاحتلال الوحيدة.

كما أشار إلى أنّ إيران، وبالتزامن مع هجماتها الدقيقة، "نفّذت عمليةً استخباريةً كبيرةً داخل البلاد، ما أدى إلى تفكيك جميع الشبكات الأمنية التابعة لإسرائيل"، موضحًا أنّ بلاده "لم تتفاجأ بالحرب، وكانت تتوقع حدوثها".

وأضاف المتحدث باسم حرس الثورة أنّ الاحتلال "كان يظنّ أنّ قوة ردع إيران تراجعت، وبإمكانه تقسيم البلاد عبر توجيه ضربات جوية ساحقة ومكثفة" لكن "عملية الوعد الصادق بدَّدت هذه الصورة، وأظهرت للعالم قوة إيران الحقيقية وأجبرت العدوّ على ترك حساباته الخطأ".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني حلف شمال الاطلسي حرس الثورة الاسلامية
