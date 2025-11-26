يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم التعبئة
المقال التالي لبنان يخفق في العبور إلى كأس العرب.. وتأهل السودان وعُمان والبحرين إلى البطولة 

منوعات

لماذا تزداد آلام الظهر في الشتاء؟ الأسباب والحلول بحسب طبيب ألماني
منوعات

لماذا تزداد آلام الظهر في الشتاء؟ الأسباب والحلول بحسب طبيب ألماني

2025-11-26 20:48
36

تتفاقم آلام الظهر لدى كثيرين خلال فصل الشتاء، وهو أمر يعود لجملة من العوامل المتداخلة، كما يوضح طبيب العظام الألماني لارس لورر. فبرودة الطقس تدفع الناس إلى تقليل نشاطهم البدني، الأمر الذي يضعف العضلات ويزيد الضغط على العمود الفقري. ومع قلة الحركة وازدياد الميل إلى تناول الطعام خلال الشتاء، يزداد الوزن، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الظهر.

إلى جانب ذلك، يؤثر انخفاض التعرض لأشعة الشمس سلبًا في الجهاز الهرموني وفي الحالة المزاجية، ما يرفع خطر الإصابة بالاكتئاب، وهو بدوره يجعل الجسم أكثر حساسية للألم، فتبدو آلام الظهر أشد. أما البرد نفسه فله دور، وإن كان طفيفًا، إذ يؤدي إلى تيبُّس العضلات وتشنجها في درجات الحرارة المنخفضة، مما يفاقم الشعور بالألم.

وللحد من هذه الآلام في الشتاء، يدعو لورر إلى الحفاظ على نشاط بدني منتظم مثل المشي وركوب الدراجة وممارسة تمارين البيلاتس، إضافة إلى استبدال المصعد بصعود الدرج. كما يساعد الدفء على إرخاء العضلات وتحسين الدورة الدموية، ويمكن الحصول عليه من خلال الاستحمام بالماء الدافئ أو جلسات الساونا أو استخدام قِربة أو زجاجة ماء ساخن لتدليك الظهر.

ويؤكد الطبيب ضرورة اللجوء إلى الاستشارة الطبية إذا كان الألم شديدًا أو استمر أكثر من أربعة إلى ستة أسابيع، أو إذا امتد إلى الساقين أو الذراعين. وينطبق الأمر نفسه في حال ظهور اضطرابات حسية أو شلل أو عدم ثبات في المشي، إذ قد تكون هذه الأعراض مؤشرًا إلى مشكلة تتطلب معالجة متخصصة.

الكلمات المفتاحية
الصحة الشتاء الطقس
إقرأ المزيد
المزيد
لماذا تزداد آلام الظهر في الشتاء؟ الأسباب والحلول بحسب طبيب ألماني
لماذا تزداد آلام الظهر في الشتاء؟ الأسباب والحلول بحسب طبيب ألماني
منوعات منذ 48 دقيقة
الحالة العقلية للأميركيين ليست على ما يرام.. ارتفاع مقلق في الإعاقات الإدراكية
الحالة العقلية للأميركيين ليست على ما يرام.. ارتفاع مقلق في الإعاقات الإدراكية
منوعات 2025-11-17
غابة بكاسين اللبنانية تواجه خطر الزوال: الجفاف والحشرات الغازية يهددان إرث الصنوبر
غابة بكاسين اللبنانية تواجه خطر الزوال: الجفاف والحشرات الغازية يهددان إرث الصنوبر
منوعات 2025-11-12
اكتشاف آلية دفاعية جديدة تمنح البكتيريا قوة مضاعفة
اكتشاف آلية دفاعية جديدة تمنح البكتيريا قوة مضاعفة
منوعات 2025-11-10
مقالات مرتبطة
لماذا تزداد آلام الظهر في الشتاء؟ الأسباب والحلول بحسب طبيب ألماني
لماذا تزداد آلام الظهر في الشتاء؟ الأسباب والحلول بحسب طبيب ألماني
منوعات منذ 48 دقيقة
أمطار في البقاع الغربي تنعش القرعون.. والطيور المهاجرة تحطّ في البحيرة
أمطار في البقاع الغربي تنعش القرعون.. والطيور المهاجرة تحطّ في البحيرة
لبنان منذ يوم
ظروف إنسانية قاسية.. خيام نازحي غزّة يُغرقها الشتاء
ظروف إنسانية قاسية.. خيام نازحي غزّة يُغرقها الشتاء
فلسطين منذ يوم
الأمطار الغزيرة تُغرق الطرقات
الأمطار الغزيرة تُغرق الطرقات
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة