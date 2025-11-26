أخفق منتخب لبنان لكرة القدم، الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في التأهل إلى بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر الشهر المقبل، وذلك بعد خسارته أمام السودان بنتيجة 1-2، في المباراة التي أُجريت بينهما على ملعب نادي الغرافة في قطر، ليتأهل بذلك منتخب السودان، ويلتحق بمنتبخَي عمان والبحرين.

وفي مباراة لبنان والسودان، حضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"؛ جياني انفانتينو المباراة، برفقة رئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر وجمهور غفير من أبناء الجالية اللبنانية.

وتقدّم لبنان عبر المدافع خليل خميس، ثم عادل محمد حيدر بالخطأ للمنتخب السوداني في الشوط الأول. وتلقت الشباك اللبنانية هدفًا ثانيًا في الشوط الثاني، على الرغم من خوض المنتخب السوداني اللعبة بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر من بدايتها بعد طرد أحد لاعبيه بالبطاقة الحمراء.

عُمان والبحرين إلى نهائيات كأس العرب

وتأهل منتخبا عُمان والبحرين إلى نهائيات كأس العرب 2025، بعد فوز الأول على الصومال بركلات الترجيح والأحمر البحريني على جيبوتي في الملحق المؤهل لنهائيات المسابقة العربية.

وعلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في قطر، سجل محمد الرميحي في الدقيقة 36 هدف المباراة التي شهدت طرد الجيبوتي أحمد زكريا لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 41.

وبهذا الانتصار، حجزت البحرين مقعدها في النهائيات، وضمنت خوض مباريات المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر حاملة اللقب والعراق إلى جانب السودان.

وفي المباراة الثانية، حقق منتخب عُمان فوزًا صعبًا على نظيره الصومالي بركلات الترجيح 4-1 اليوم الأربعاء في إطار مباريات الملحق المؤهل لمرحلة المجموعات من بطولة كأس العرب 2025.

وأقيمت المباراة بين عمان والصومال على ملعب جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة، في لقاء حسم هوية المتأهل إلى بطولة كأس العرب 2025، وفاز منتخب عمان بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويلعب منتخب عمان في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات المغرب والسعودية إلى جانب الفائز من لقاء اليمن وجزر القمر.

وتستضيف قطر فعاليات بطولة كأس العرب 2025، خلال الفترة من 1 حتى 18 كانون الأول المقبل، وذلك بمشاركة 16 منتخبًا.

