يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي تل أبيب تضيق الخناق على جنودها: "مورفيوس" يراقب الحسابات بعد انكشاف اختراق حماس

تكنولوجيا

تكنولوجيا

"مايكروسوفت" تسحب "كوبايلوت" من "واتساب" في منتصف كانون الثاني المقبل

2025-11-26 22:03
79

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أن خدمتها الذكية "كوبايلوت" ستتوقف عن العمل عبر تطبيق "واتساب" اعتبارًا من 15 كانون الثاني/يناير المقبل، بعد تغييرات فرضتها منصة المراسلة على سياسات الاستخدام الخاصة بها.

وأوضحت "مايكروسوفت" أن هذا الإجراء جاء امتثالًا لقواعد جديدة أعلنتها "ميتا" الشهر الماضي، تمنع بموجبها استخدام واجهة WhatsApp Business API لتشغيل روبوتات الدردشة العامة المعتمِدة على الذكاء الاصطناعي.

وترغب "واتساب" في تخصيص مواردها لخدمة الشركات فقط، وليس لتوزيع روبوتات الذكاء الاصطناعي عبر منصتها.

هذه السياسة الجديدة لا تمنع الشركات من استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة عملائها، لكنّها توقف "واتساب" كقناة لتوزيع روبوتات الدردشة، وهو ما يؤثر في شركات مثل "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" و"بيربليكسيتي" وغيرها.

وكانت "أوبن إيه آي" قد كشفت بالفعل نيتها إيقاف تكامل "شات جي بي تي" مع "واتساب" في كانون الثاني أيضًا، ما يشير إلى تغيير واسع في طريقة تعامل المنصة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي.

المستخدمون يفقدون سجل المحادثات
وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن مستخدمي "كوبايلوت" عبر "واتساب" لن يتمكّنوا من نقل سجل الدردشة إلى تطبيقات "كوبايلوت" الرسمية على الهواتف أو النسخة الويب؛ لأن الاستخدام على "واتساب" كان غير موثق.

وتوصي الشركة المستخدمين الراغبين في الاحتفاظ بمحادثاتهم بتصديرها قبل 15 كانون الثاني عبر أدوات "واتساب" المدمجة.

بعد إلغاء الدعم، سيكون بمقدور المستخدمين متابعة استخدام Copilot عبر:
- تطبيق "كوبايلوت" الرسمي على "آي أو إس" أو "أندرويد".
- نسخة الويب عبر متصفح الإنترنت. 

الخطوة تعكس تغيّرًا كبيرًا في خريطة انتشار روبوتات الذكاء الاصطناعي، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل دمج هذه الأدوات في تطبيقات المراسلة الأكثر انتشارًا حول العالم.

الكلمات المفتاحية
تكنولوجيا قطاع الاتصالات شبكات التواصل الاجتماعي
إقرأ المزيد
المزيد
"مايكروسوفت" تسحب "كوبايلوت" من "واتساب" في منتصف كانون الثاني المقبل
تكنولوجيا منذ 5 ساعات
الذكاء الاصطناعي يدفع شركة
الذكاء الاصطناعي يدفع شركة "إتش بي" لتسريح 6000 من قوتها العاملة عالميًا
تكنولوجيا منذ 6 ساعات
وثائق قضائية تكشف:
وثائق قضائية تكشف: "ميتا" أوقفت دراسة أظهرت تحسّن الصحة النفسية بعيدًا عن فيسبوك
تكنولوجيا منذ 7 ساعات
دعوى قضائية ضدّ
دعوى قضائية ضدّ "فيغر إيه آي" بعد مزاعم حول قدرة روبوتاتها على تحطيم جمجمة الإنسان
تكنولوجيا منذ يوم
مقالات مرتبطة
"مايكروسوفت" تسحب "كوبايلوت" من "واتساب" في منتصف كانون الثاني المقبل
تكنولوجيا منذ 5 ساعات
الذكاء الاصطناعي يدفع شركة
الذكاء الاصطناعي يدفع شركة "إتش بي" لتسريح 6000 من قوتها العاملة عالميًا
تكنولوجيا منذ 6 ساعات
وثائق قضائية تكشف:
وثائق قضائية تكشف: "ميتا" أوقفت دراسة أظهرت تحسّن الصحة النفسية بعيدًا عن فيسبوك
تكنولوجيا منذ 7 ساعات
دعوى قضائية ضدّ
دعوى قضائية ضدّ "فيغر إيه آي" بعد مزاعم حول قدرة روبوتاتها على تحطيم جمجمة الإنسان
تكنولوجيا منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة