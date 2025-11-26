أعلنت شركة "مايكروسوفت" أن خدمتها الذكية "كوبايلوت" ستتوقف عن العمل عبر تطبيق "واتساب" اعتبارًا من 15 كانون الثاني/يناير المقبل، بعد تغييرات فرضتها منصة المراسلة على سياسات الاستخدام الخاصة بها.

وأوضحت "مايكروسوفت" أن هذا الإجراء جاء امتثالًا لقواعد جديدة أعلنتها "ميتا" الشهر الماضي، تمنع بموجبها استخدام واجهة WhatsApp Business API لتشغيل روبوتات الدردشة العامة المعتمِدة على الذكاء الاصطناعي.

وترغب "واتساب" في تخصيص مواردها لخدمة الشركات فقط، وليس لتوزيع روبوتات الذكاء الاصطناعي عبر منصتها.

هذه السياسة الجديدة لا تمنع الشركات من استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة عملائها، لكنّها توقف "واتساب" كقناة لتوزيع روبوتات الدردشة، وهو ما يؤثر في شركات مثل "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" و"بيربليكسيتي" وغيرها.

وكانت "أوبن إيه آي" قد كشفت بالفعل نيتها إيقاف تكامل "شات جي بي تي" مع "واتساب" في كانون الثاني أيضًا، ما يشير إلى تغيير واسع في طريقة تعامل المنصة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي.

المستخدمون يفقدون سجل المحادثات

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن مستخدمي "كوبايلوت" عبر "واتساب" لن يتمكّنوا من نقل سجل الدردشة إلى تطبيقات "كوبايلوت" الرسمية على الهواتف أو النسخة الويب؛ لأن الاستخدام على "واتساب" كان غير موثق.

وتوصي الشركة المستخدمين الراغبين في الاحتفاظ بمحادثاتهم بتصديرها قبل 15 كانون الثاني عبر أدوات "واتساب" المدمجة.

بعد إلغاء الدعم، سيكون بمقدور المستخدمين متابعة استخدام Copilot عبر:

- تطبيق "كوبايلوت" الرسمي على "آي أو إس" أو "أندرويد".

- نسخة الويب عبر متصفح الإنترنت.

الخطوة تعكس تغيّرًا كبيرًا في خريطة انتشار روبوتات الذكاء الاصطناعي، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل دمج هذه الأدوات في تطبيقات المراسلة الأكثر انتشارًا حول العالم.

