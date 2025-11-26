يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تل أبيب تضيق الخناق على جنودها: "مورفيوس" يراقب الحسابات بعد انكشاف اختراق حماس

2025-11-26 22:55
77

في إجراء يكشف حجم القلق داخل المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية"، قرّر جيش الاحتلال فرض رقابة مشددة على حسابات جنوده في منصات التواصل الاجتماعي، بعد الاعتراف بأن حركة حماس نجحت، عبر متابعة امتدت لسنوات، في استخلاص معلومات حساسة عن الجيش وتحركاته من منشورات الجنود قبل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وذكرت إذاعة  جيش الإحتلال أن القرار يأتي كخطوة لمنع تكرار الظاهرة التي سمحت لحماس ببناء شبكة استخبارية واسعة، مشيرة إلى أن الجيش سيلجأ إلى نظام تكنولوجي جديد يحمل اسم "مورفيوس" يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة المحتوى الذي ينشره الجنود، نصًّا وصورة وفيديو.

وبحسب الإذاعة، فإن "مورفيوس" قادر على تحليل المنشورات، ورصد أي معلومات قد تكشف مواقع قواعد عسكرية، أو معدات، أو أي تفاصيل ميدانية يمكن أن تُستغل. وفي حال الاشتباه، يحوّل النظام المنشور إلى مسؤولي أمن المعلومات لمراجعته واتّخاذ القرار.

ومن المقرر أن يدخل النظام حيّز العمل مطلع كانون الأول / ديسمبر المقبل عقب استكمال الموافقات القانونية، على أن يشمل مراقبة حسابات 170 ألف جندي ممن يملكون حسابات عامة، في حين تُستثنى الحسابات الخاصة وجنود الاحتياط لأسباب قانونية.

وخلال مرحلة تجريبية امتدت أربعة أشهر، راقب النظام حسابات 45 ألف جندي، ورصد آلاف الحالات التي استدعت تدخّل قسم أمن المعلومات وحذف منشورات اعتُبرت "حساسة".

ورغم إقرار جيش العدوّ بأن هذه الخطوة "تتجاوز قواعد الضبط التقليدية وتمس خصوصية الجنود"، فإنه يصرّ على أنها ضرورية لمنع تكرار الإخفاق الأمني الذي كشف حجم الاعتماد المفرط على فضاء لا يخضع للسيطرة العسكرية: مواقع التواصل الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس الجيش الاسرائيلي
