فلسطين

2025-11-27 10:48
40

تتواصل الخروقات "الإسرائيلية" لاتفاق وقف إطلاق النار في شرق قطاع غزة؛ فقد استشهد ٤ فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال ٢٤ ساعة.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق شمال شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، وشرقي دير البلح. وفتح الطيران الحربي نيران أسلحته الرشاشة بشكل مكثف باتجاه مناطق شرقي مدينة خان يونس.

كذلك نسف جيش الاحتلال مباني سكنية شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة. وشن الطيران "الإسرائيلي" غارات عنيفة على مدينة رفح، فيما نفذت طائرات "إسرائيلية" ٣ غارات شرق مدينة غزة.

هذا؛ وسلم جيش الاحتلال جثامين ١٥ شهيدًا ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٣٤٥.

جدير بالذكر أنه، منذ وقف إطلاق النار، استشهد ٣٤٧ فلسطينيًا، وأصيب ٨٨٩ فيما جرى انتشال ٥٩٧ شهيدًا. وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى ٦٩٧٨٥ شهيدًا و١٧٠٩٦٥ مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
