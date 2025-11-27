في أجواء يوم التعبئة، وإحياءً لذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، نظّمت بلدات القطاع الثامن في البقاع سلسلة من الأنشطة الدينية والتعبوية، شملت محاضرات ومجالس عزاء وفعاليات اجتماعية متنوعة، وفق البرنامج الآتي:

في بلدة حزين، نظّمت البلدية بالتعاون مع فعالياتها وكشافة الإمام المهدي (عج) حملة نظافة لشوارع البلدة، كما أقيم مجلس عزاء فاطمي للشيخ بلال طبيخ، تخلله محاضرة عن التعبئة، وختمية عن أرواح شهداء البلدة والمقاومة الإسلامية، بحضور عدد من الإخوة والأخوات.

في بلدة بريتال، أُقيم مجلس عزاء فاطمي للشيخ شئيم القويق، تضمن محاضرة عن التعبئة، تلاه مجلس فاتحة عن أرواح الشهداء في مسجد الإمام الحسين (ع).

في بلدة طليا، نظمت محاضرة عن التعبئة ألقاها الشيخ عباس صالح، أعقبها مجلس فاتحة عن أرواح شهداء البلدة والمقاومة، وذلك في مسجد البلدة.

في بلدة حورتعلا، أُقيم مجلس عزاء فاطمي للقارئ مصطفى طليس، وافتتح النشاط بتلاوة قرآنية للأخ رواد المصري، ولطمية فاطمية، ثم مجلس فاتحة عن أرواح الشهداء. كما نُظمت مباراة كرة قدم بمشاركة أربع فرق، واختتم النشاط بتوزيع الجوائز على الفائزين.

في بلدة الطيبة، ألقى الشيخ قاسم مظلوم محاضرة عن التعبئة، تلاها مجلس فاتحة في مسجد أهل البيت (ع) عن أرواح شهداء البلدة والمقاومة الإسلامية.

أما في بلدة حام، فقد ألقى الدكتور بلال اللقيس كلمة حول أهمية التعبئة ودورها في المشروع المقاوم، تبعها مجلس عزاء فاطمي للشيخ إسماعيل الجفال، واختتم النشاط بقراءة مجلس فاتحة في حسينية البلدة، بحضور حشد من الأهالي والكشفيين والكشفيات.

وتأتي هذه الأنشطة تأكيدًا على التمسك بخط الشهداء واستحضار القيم الفاطمية في العمل التعبوي والاجتماعي.

الكلمات المفتاحية