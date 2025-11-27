شهدت المناطق الجنوبية في لبنان، اليوم الخميس (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025) سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي "الإسرائيلي"، حيث أفاد مراسل العهد بأن الطائرات "الإسرائيلية" شنّت ست غارات على مرتفعات الريحان.

كما أغار الطيران الحربي أكثر من مرة على منطقة المحمودية، فيما نفّذ طيران العدوّ "الإسرائيلي" غارات على كلّ من الجرمق وسجد والعيشية ومرتفعات إقليم التفاح وجبل الريحان وسهل الميدنة في كفر رمان.

وشملت الاعتداءات أيضًا غارات "إسرائيلية" استهدفت أطراف بلدة اللويزة، وتحديدًا منطقة "نبع الطاسة" في الجنوب.

