يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي مصرف لبنان مرهون... أميركا تعبَث بالأمن الاجتماعيّ

لبنان

عام على
لبنان

عام على "اتفاق" وقف النار.. غارات "إسرائيلية" عنيفة تستهدف عدّة مناطق في جنوبي لبنان

2025-11-27 14:49
107

شهدت المناطق الجنوبية في لبنان، اليوم الخميس (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025) سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي "الإسرائيلي"، حيث أفاد مراسل العهد بأن الطائرات "الإسرائيلية" شنّت ست غارات على مرتفعات الريحان. 

كما أغار الطيران الحربي أكثر من مرة على منطقة المحمودية، فيما نفّذ طيران العدوّ "الإسرائيلي" غارات على كلّ من الجرمق وسجد والعيشية ومرتفعات إقليم التفاح وجبل الريحان وسهل الميدنة في كفر رمان.

وشملت الاعتداءات أيضًا غارات "إسرائيلية" استهدفت أطراف بلدة اللويزة، وتحديدًا منطقة "نبع الطاسة" في الجنوب.

 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
ناصر الدين يعلن خطوات لوزارة الصحة: نحرص على استدامة خدمات مراكز الرعاية الأولية
ناصر الدين يعلن خطوات لوزارة الصحة: نحرص على استدامة خدمات مراكز الرعاية الأولية
لبنان منذ 8 دقائق
عون:
عون: "إسرائيل" تستمر في اعتداءاتها على لبنان وتواصل احتلال أجزاء من المنطقة الحدودية 
لبنان منذ 13 دقيقة
الوفاء للمقاومة: من حق الشعب القيام بكلّ ما من شأنه أن يؤدِّي إلى كفِّ يدِ العدوّ
الوفاء للمقاومة: من حق الشعب القيام بكلّ ما من شأنه أن يؤدِّي إلى كفِّ يدِ العدوّ
لبنان منذ 49 دقيقة
ناصر الدين: الوصفة الوطنية تحتاج إلى وحدة وطنية وتكاتف خلف الجيش
ناصر الدين: الوصفة الوطنية تحتاج إلى وحدة وطنية وتكاتف خلف الجيش
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
عون:
عون: "إسرائيل" تستمر في اعتداءاتها على لبنان وتواصل احتلال أجزاء من المنطقة الحدودية 
لبنان منذ 13 دقيقة
"فقد هاتفًا مصنّفًا".. حادثة للسكرتير العسكري "الإسرائيلي" تُوتِّر علاقة كاتس - زامير
عين على العدو منذ 52 دقيقة
رغم الادعاء الكاذب بـ
رغم الادعاء الكاذب بـ "إنهاء التهديد" الاحتلال يختبئ خلف الإسمنت خوفًا من حزب الله
خاص العهد منذ 3 ساعات
عام على
عام على "اتفاق" وقف النار.. غارات "إسرائيلية" عنيفة تستهدف عدّة مناطق في جنوبي لبنان
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة