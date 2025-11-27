يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم التعبئة
المقال التالي الخطيب: الصهيونية العالمية تشكّل التهديد الأخطر على الإسلام والمسيحية معًا

لبنان

مجهولون يحطّمون نصبًا تذكاريًا في تكريت – عكار
لبنان

مجهولون يحطّمون نصبًا تذكاريًا في تكريت – عكار

2025-11-27 15:14
84

في حادثة لافتة حملت أبعادًا تتجاوز إطار التخريب العابر، أقدم مجهولون على تحطيم نصب تذكاري يعود للشهيد علي طالب، أحد شهداء الحزب القومي السوري في ساحة بلدة تكريت – عكار، في خطوة اعتبرها أبناء المنطقة محاولة لإعادة التوتير في الشمال وإحياء حساسيات طويت صفحاتها منذ سنوات.

ووفق إفادات شهود عيان، وصل المنفّذون ليلًا على متن سيارة رباعية الدفع، وكانوا ملثمين ومجهّزين بأسلحة حربية، قبل أن يعمدوا إلى تحطيم النصب ومغادرة المكان بسرعة من دون ترك أي أثر مباشر يدلّ على هويتهم. المشهد أثار قلق الأهالي الذين رأوا في العملية رسالة خطيرة تستهدف استقرار البلدة التي تعيش هدوءًا نسبيًا رغم الظروف العامة في البلاد.

وسارعت القوى الأمنية إلى فتح تحقيق لكشف ملابسات الاعتداء وتحديد هوية الفاعلين، وسط تساؤلات عن خلفيات التوقيت وأهداف الفعل، خصوصًا في منطقة لطالما دفعت ثمن التوترات السياسية والأمنية.

الحادثة، وإن بدت محدودة في ظاهرها، تطرح مخاوف من محاولات جرّ الشمال إلى أجواء توتر لا يحتاجها، وتعيد التذكير بأهمية حماية الساحات العامة والرموز التي تشكّل جزءًا من الذاكرة السياسية والاجتماعية للسكان.

يُشار إلى أنَّ الشهيد علي طالب هو مناضل عكاري منتمي الى صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي، ومنفذ العملية البطولية الاستشهادية على طريق قلعة الشقيف - أرنون، الذي اقتحم بسيارته دورية للعدو "الإسرائيلي" صباح 31 تموز عام 1985.

الكلمات المفتاحية
الحزب السوري القومي الاجتماعي عكار
إقرأ المزيد
المزيد
ناصر الدين يعلن خطوات لوزارة الصحة: نحرص على استدامة خدمات مراكز الرعاية الأولية
ناصر الدين يعلن خطوات لوزارة الصحة: نحرص على استدامة خدمات مراكز الرعاية الأولية
لبنان منذ 8 دقائق
عون:
عون: "إسرائيل" تستمر في اعتداءاتها على لبنان وتواصل احتلال أجزاء من المنطقة الحدودية 
لبنان منذ 13 دقيقة
الوفاء للمقاومة: من حق الشعب القيام بكلّ ما من شأنه أن يؤدِّي إلى كفِّ يدِ العدوّ
الوفاء للمقاومة: من حق الشعب القيام بكلّ ما من شأنه أن يؤدِّي إلى كفِّ يدِ العدوّ
لبنان منذ 49 دقيقة
ناصر الدين: الوصفة الوطنية تحتاج إلى وحدة وطنية وتكاتف خلف الجيش
ناصر الدين: الوصفة الوطنية تحتاج إلى وحدة وطنية وتكاتف خلف الجيش
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
مجهولون يحطّمون نصبًا تذكاريًا في تكريت – عكار
مجهولون يحطّمون نصبًا تذكاريًا في تكريت – عكار
لبنان منذ ساعتين
من أميون إلى الضاحية رسالة قومية واضحة
من أميون إلى الضاحية رسالة قومية واضحة "الوحدة والمقاومة أولًا"
لبنان منذ 3 أيام
القومي السوري يجدد التزامه بالمقاومة ووحدة الصف 
القومي السوري يجدد التزامه بالمقاومة ووحدة الصف 
لبنان 2025-11-16
ناصر الدين: مشروع
ناصر الدين: مشروع "مستشفى أكروم الحكومي" في عكار بلغ مراحله النهائية 
لبنان 2025-11-03
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة