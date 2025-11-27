أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران؛ اللواء محمد باكبور أن قوات التعبئة أينما حلت استتب الأمن المستدام، مشددًا على أن التعبئة تشكّل دعامة للشعب وسندًا له.

كلام اللواء باكبور جاء في خلال مشاركته في حفل إطلاق مناورة "اقتدار التعبئة" التي نظمها فيلق محمد رسول الله (ص) في الحرس، في جامعة الإمام الحسين (ع) للعلوم العسكرية وتدريب الحرس، في طهران الكبرى اليوم الخميس 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.



وحيا اللواء باكبور في مناورة "اقتدار التعبئة" في طهران، ذكرى الشهداء لا سيما شهداء الحرب المفروضة الأخيرة وكذلك ذكرى الشهداء النوويين.

وأكد أن التعبئة اضطلعت بدور رئيس في الساحات الناعمة وشبه الصلبة والصلبة. وقال إن للتعبئة "إسهامًا فاعلًا في الأبعاد الثقافية والموضوع السيبراني، إذ إن 90 بالمائة من أصحاب الخبرة والتخصص لدينا في الكتائب السيبرانية هم من قوات التعبئة".

وتابع: إن "التعبئة موجودة اليوم في جميع الساحات الدفاعية والبناء. ويتم تدشين مئات المشاريع في مجال البناء وأينما حلت التعبئة استتب الأمن المستدام هناك".

يذكر أن مناورة "اقتدار التعبئة" للعاصمة جرت اليوم الخميس في حضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة؛ اللواء أحمد وحيدي وعدد من كبار قادة الحرس الثوري وبمشاركة عشرات الآلاف من أفراد التعبئة في العاصمة طهران.

