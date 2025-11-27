جدّد رئيس الجمهورية؛ جوزاف عون، تأكيده، الخميس 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنّ ""إسرائيل" لا تزال ترفض تنفيذ اتفاق "وقف الأعمال العدائية" الذي يُصادف اليوم مرور سنة كاملة على الإعلان عنه، وتواصل احتلالها لأجزاء من المنطقة الحدودية وتستمر في اعتداءاتها، غير آبِهة بالدعوات المتكرِّرة من المجتمع الدولي لالتزام وقف النار والتَقيُّد بقرار مجلس الأمن رقم 1701، في وقت التزم لبنان التزامًا كاملًا بمندرجات هذا الاتفاق".

ورفض الرئيس عون، خلال استقباله الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادىء في الأمم المتحدة؛ خالد خياري، في قصر بعبدا، "الادّعاءات "الإسرائيلية" التي تطاول دور الجيش وتشكِّك بعمله الميداني"، لافتًا الانتباه إلى أنّ "هذه الادّعاءات لا ترتكز على أيّ دليل حسي"، ومذكّرًا بأنّ ""إسرائيل" استهدفت أكثر من مرة مواقع القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"".

وفيما شدّد على أنّ "الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملًا في منطقة انتشاره في جنوب الليطاني منذ اللحظة الأولى للإعلان عن الاتفاق قبل عام تمامًا"، بيّن أنّ "لجنة "الميكانيزم" (لجنة مراقبة الاتفاق) وثّقت رسميًا ما قام به الجيش ويقوم به يوميًا، في إطار منع المظاهر المسلحة ومصادرة الذخائر والكشف على الأنفاق وغيرها".

كما أشار الرئيس عون إلى أنّه أطلق "مبادرات عدة بهدف التفاوض لإيجاد حلول مُستدامة للوضع الراهن"، لكنْ لم يتلقَّ "أيّ رد فعل عملي على الرغم من التجاوب الدولي مع هذه المبادرات، والتي كان آخرها عشية "عيد الاستقلال""، وفق تعبيره.

واستقبل الرئيس عون النائب فريد هيكل الخازن الذي قال، بعد اللقاء، إنّ "لبنان اليوم بلد محتل"، منبّهًا إلى أنّ "هناك ضغوطًا دبلوماسية لأنّ الحكومة "الإسرائيلية" رئيسًا وأعضاءً وتكوينًا، ثقافتها وتركيبتها وأيديولوجيتها مبنية على الحرب والقوة وليس على السلام والمهادنة". وأضاف النائب الخازن: "لذلك، فهذه الحكومة كالقنبلة الموقوتة التي يمكن أنْ تفجّر الوضع في أيّ لحظة".

كذلك، استقبل الرئيس عون كُلًّا من النائب ميشال ضاهر، رئيس مجلس الإدارة ــ المدير العام لـ"مرفأ بيروت"؛ مروان النفي مع أعضاء المجلس، ورئيس المركز اللبناني للتخطيط الإستراتيجي؛ وسام معلوف مع وفد من المجلس.

