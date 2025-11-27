يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
لبنان

ناصر الدين يعلن خطوات لوزارة الصحة: نحرص على استدامة خدمات مراكز الرعاية الأولية
لبنان

ناصر الدين يعلن خطوات لوزارة الصحة: نحرص على استدامة خدمات مراكز الرعاية الأولية

2025-11-27 18:05
32

افتتح وزير الصحة، ركان ناصر الدين، الخميس 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مشروع تحسين خدمات الرعاية الصحية في "مركز قره كوزيان للرعاية الصحية الأولية" في منطقة برج حمود، وذلك بتمويل من اليابان، من خلال تجهيز المركز بجهاز متطوّر للتشخيص بالموجات فوق الصوتية ونظام لتنقية المياه.

وأكّد ناصر الدين، في كلمة خلال الافتتاح، أنّ "الاستثمار الذي تقوم به وزارة الصحة العامة في مراكز الرعاية الصحية الأولية يعود إلى أهمية هذه المراكز في تأمين التشخيص والعلاج المبكّر والوقاية من الأمراض إضافة إلى تخفيض الكلفة الاستشفائية".

وأعلن وزير الصحة "سلسلة خطوات تقوم بها الوزارة حرصًا على استدامة الخدمات الصحية في مراكز الرعاية الأولية"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة أجرت مناقصة لأدوية هذه المراكز وتم التوقيع عليها الشهر الماضي، بحيث تصبح الأدوية على نفقة الوزارة بكلفة نحو 18 مليون دولار".

وأضاف: "تعمل الوزارة على تحديث وتعزيز رُزَم الخدمات الصحية LPSP، على أنْ يتم إطلاقها في كانون الأول المقبل لتكون مُتاحة داخل المراكز لتأمين الحاجات بحسب الفئات العمرية".

وتابع قائلًا: "تُطلق وزارة الصحة العامة هذا الأسبوع مناقصة لدعم مراكز الرعاية بالمعدّات الطبية التي سيُصار إلى توزيعها لدى شرائها على المراكز الموزّعة على المناطق اللبنانية كافة. وللمرة الأولى، سيتم رصد أَسْقُف مالية لمراكز الرعاية من ضمن موازنة الوزارة، وذلك بحسب عدد المستفيدين من هذه المراكز، تعبيرًا عن حرص الوزارة على تعزيز الوقاية والتشخيص المبكر والحماية من الأمراض".

من جهته، قال سفير اليابان في لبنان، ماسايوكي ماجوشي، إنّ "تَلقِّي المركز الطبي في برج حمود جهازًا متطوّرًا للتشخيص بالموجات فوق الصوتية سيُمكِّن من الكشف المبكر عن الأمراض. وتعزيز خدمات الرعاية الصحية للمجتمع، يأتي في إطار "برنامج اليابان للمساعدات الأهلية لمشاريع الأمن البشري (GGP)".
 

