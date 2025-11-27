يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
2025-11-27 18:35
حزب الله أحيا الذكرى السنوية للشهيد محمد غياض في مجمع الإمام المجتبى (ع) 
تخليدًا لدمائه الطاهرة وإحياءً لذكراه العطرة، ولمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا للشهيد السعيد محمد عيسى غيّاض (حسين) في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور الوزير السابق مصطفى بيرم، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثمّ قدّم بيرم درعًا تقديريًا لعائلة الشهيد، قبل أن يلقي كلمة قال فيها "إننا نحمل الحُجّية الأخلاقية وإرث الأنبياء والأولياء من آدم (ع) إلى خاتمهم محمد (ص)، وإرث الولاية من علي (ع) إلى خاتمهم المهدي (عج)، فأولنا وأوسطنا وآخرنا محمد (ص)، وكلنا محمد (ص)".

وشدد بيرم على أنّه "لا يمكن لعدونا مهما فعل أن يُلغي أرادتنا، أو أن يشلّنا من الداخل، فنحن قوم عندما وُضعنا بين السلة والذلة، بأن يُسلّ علينا السيف لقتلنا وسحقنا، أو بين حياة ذليلة كما يعرضون علينا، كان جوابنا مع سيدنا الأقدس، ونكرّره مع الأمين القاسم، "هيهات منا الذلة"".

وفي الختام، تُليت السيرة الحسينية العطرة عن روح الشهيد وكلّ الشهداء.

حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية الشهداء مصطفى بيرم
