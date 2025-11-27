أعلن وزير الصحة، ركان ناصر الدين، الخميس 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عن قراره "تغطية الوزارة لكل المصابين بفيروس نقص المناعة "الإيدز" (HIV) الموجودين على الأراضي اللبنانية من مواطنين ومقيمين"، معللًا قراره بأنّ "هذا المرض ينتقل بالعدوى وقد يصيب الجميع".

جاء كلام ناصر الدين خلال فعالية "البرنامج الوطني لمكافحة السل والإيدز"، والتي نظّمها، في مبنى الوزارة، لمناسبة "اليوم العالمي للإيدز 2025"، برعاية وزير الصحة وبالتنسيق مع "المنظمة الدولية للهجرة" (IOM) ومنظمة "الصحة العالمية"، وبحضور ممثّلين لشركاء وطنيين ودوليين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني الناشطة في الاستجابة للفيروس.

وإذ طمأن ناصر الدين إلى أنّ "الدواء موجود"، أكّد أنّ "وزارة الصحة العامة تسعى تدريجيًا إلى استعادة قدرتها على شراء الدواء، بعدما اعتمدت على الشركاء في هذا المجال".

وقال: "إنّ شركاءنا سيواصلون تقديم الدعم بنسبة 50 في المئة في العام المقبل 2026، أمّا في ما بعدها فستبدأ الوزارة بتأمين الدواء للجميع على نفقتها".

وبينما أشار إلى "وجود الكثير من المشاكل في تأمين الدواء والاستشفاء"، شدّد على أنّ "الخطوات الإصلاحية مستمرة بشكل تدريجي، ولا بد أنْ يلمسها المواطن والمريض، بحيث يتم تأمين حماية صحة المواطنين جميعًا".

من جهتها، أكّدت مديرة "البرنامج الوطني لمكافحة السل والإيدز"؛ الدكتورة هيام يعقوب، في كلمتها خلال الفعالية، "التزام البرنامج بتعزيز الاستجابة الوطنية لفيروس "HIV""، مشدّدةً على "التضامن بين الجهات المعنية والمسؤولة كافة، لضمان الوصول العادل إلى خدمات الوقاية والعلاج والرعاية، ولا سيّما للفئات الأكثر عرضة للخطر".

من ناحيته، قال نائب ممثل منظمة "الصحة العالمية" في لبنان؛ الدكتور يوتارو سيتويا، على "الأهمية البالغة لمعالجة أوجه عدم المساواة التي تعيق الحصول على خدمات "HIV""، قائلًا: "تبقى منظمة "الصحة العالمية" ملتزمة بدعم وزارة الصحة العامة مع انتقال "البرنامج الوطني لمكافحة السل والإيدز" بالكامل تحت قيادتها، لضمان خدمات متكاملة وعادلة وقائمة على الحقوق للجميع".

من جانبه، أكّد ممثل "المنظمة الدولية للهجرة"؛ ماثيو لوتشيانو تركيز المنظمة "على التدخّلات المجتمعية الموجَّهة والوصول المستهدف للفئات الأكثر ضعفًا".

وكانت كلمة للدكتور إيلي ربيز ممثّلًا محافظ بيروت، ذكَر فيها أنّ "التعاون الوثيق بين وزارة الصحة العامة والمحافظ وبلدية بيروت ودائرة الصحة التابعة للبلدية يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز الاستجابة الوطنية لمواجهة وباء "الإيدز"".

كما قدَّمت، خلال الفعالية، مسؤولة المتابعة والتقييم في "البرنامج الوطني لمكافحة السل والإيدز"؛ سكينة بسمة، عرضًا للبيانات الوطنية لعام 2025، وأبرز إنجازات البرنامج، وأولوياته الإستراتيجية للعام المقبل.



