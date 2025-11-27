يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
التعبئة في صلب عمل وحدة المهن الحرّة في حزب الله

2025-11-27 19:48
111
مهدي سعادي - محرر

36 مقالاً

بمناسبة يوم التعبئة أجرى موقع العهد الإخباري مقابلة مع معاون مسؤول وحدة المهن الحرة في حزب الله المهندس علي زهور أكد فيها أن المسيرة التي بذل فيها القادة أنفسهم، يقينًا سيكون هناك من سيواصل دربهم في إطار عقلية تعبوية خالصة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والخدماتية والاجتماعية لحمل الهمّ الرسالي والاستمرار في هذه المسيرة.

وأوضح أن جزءًا من عمل وحدة المهن الحرة هو أن تصل إلى عمل تعبوي خالص مبني على التطوع لكل المهنين في خدمة هذا الخط.
 

لبنان حزب الله يوم التعبئة عهد التعبئة
في ذكرى انتهاء العدوان.. مسؤول العمل البلدي في حزب الله يروي للعهد حكاية الصمود
خاص العهد منذ 23 دقيقة
التعبئة في صلب عمل وحدة المهن الحرّة في حزب الله
خاص العهد منذ ساعتين
سيد شهداء الأمة: ثقافة التعبئة وروحها تعني كربلاء وأنصار الحسين (ع) 
في ذكرى انتهاء العدوان.. مسؤول العمل البلدي في حزب الله يروي للعهد حكاية الصمود
فوز لبنان على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
الإمام الخامنئي: إيران بيَّنت أنّها قوية وأفشلت كل المؤامرات
