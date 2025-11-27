Your browser does not support the video tag.

بمناسبة يوم التعبئة أجرى موقع العهد الإخباري مقابلة مع معاون مسؤول وحدة المهن الحرة في حزب الله المهندس علي زهور أكد فيها أن المسيرة التي بذل فيها القادة أنفسهم، يقينًا سيكون هناك من سيواصل دربهم في إطار عقلية تعبوية خالصة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والخدماتية والاجتماعية لحمل الهمّ الرسالي والاستمرار في هذه المسيرة.

وأوضح أن جزءًا من عمل وحدة المهن الحرة هو أن تصل إلى عمل تعبوي خالص مبني على التطوع لكل المهنين في خدمة هذا الخط.



الكلمات المفتاحية