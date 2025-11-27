يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي الإمام الخامنئي: إيران بيَّنت أنّها قوية وأفشلت كل المؤامرات

مرقص: مجلس الوزراء طلب من كرامي تفاصيل إضافية حول ملف التفرُّغ في الجامعة اللبنانية
2025-11-27 20:02

2025-11-27 20:02
أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، أنّ "مجلس الوزراء أقرّ معظم بنود جدول أعماله"، قائلًا إنّ "رئيس الحكومة نواف سلام أكّد أنّنا نتابع تنفيذ خطة الجيش بشأن السلاح من خلال التقارير الشهرية".

وأضاف مرقص، خلال تلاوته مقرّرات جلسة الحكومة التي عُقدت في السرايا الحكومية، الخميس 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنّ "مجلس الوزراء عيّن أعضاء "الهيئة العامة للمتاحف"، وقرّر تشكيل لجنة وزارية بشأن المسح البيئي والطوبوغرافي في إهراءات "مرفأ بيروت"".

وتابع قوله: "مجلس الوزراء درس عرض وزيرة التربية ريما كرامي لموضوع التفرُّغ في الجامعة اللبنانية، وكرامي شرحتْ الآلية والمعايير والأصول، وطلب منها المجلس مزيدًا من التفاصيل كي تعود بها إلى الجلسة المقبلة لإعادة الدراسة".

وذكَر وزير الإعلام أنّ "مجلس الوزراء استمع لعرض وزيرة البيئة تمارا الزين بشأن المسح البيئي والطوبوغرافي في إهراءات "مرفأ بيروت"، وتمّ تشكيل لجنة وزارية لرفع الاقتراحات اللازمة في هذا الخصوص".

الجامعة اللبنانية الحكومة اللبنانية مرفأ بيروت
