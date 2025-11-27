استهل لبنان مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة التي تستضيفها قطر سنة 2027، بالفوز على مضيفته قطر في المباراة التي أجريت بينهما مساء الخميس 27/11/2025 في قاعة لوسيل بفارق نقطة واحدة 75 - 74 (الأشواط 21 - 9، 33 - 26، 50 - 41، 75 - 74).

وشهد الشوط الرابع الأخير تقدمًا قطريًا للمرة الأولى، ثم بفارق نقطة واحدة 74 - 73 قبل النهاية بـ 29:4 ثانية. ومنح يوسف خياط التقدم للبنان بفارق نقطة 75 - 74 قبل 13:5 ثانية.

ويلتقي المنتخبان إيابا في مجمع نهاد نوفل للسينما والمسرح والرياضة في زوق مكايل، التاسعة مساء الأحد 30 تشرين الثاني/نوفمبر ضمن المرحلة الثانية من "النافذة الأولى".



