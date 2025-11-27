رياضة
فوز لبنان على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
استهل لبنان مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة التي تستضيفها قطر سنة 2027، بالفوز على مضيفته قطر في المباراة التي أجريت بينهما مساء الخميس 27/11/2025 في قاعة لوسيل بفارق نقطة واحدة 75 - 74 (الأشواط 21 - 9، 33 - 26، 50 - 41، 75 - 74).
وشهد الشوط الرابع الأخير تقدمًا قطريًا للمرة الأولى، ثم بفارق نقطة واحدة 74 - 73 قبل النهاية بـ 29:4 ثانية. ومنح يوسف خياط التقدم للبنان بفارق نقطة 75 - 74 قبل 13:5 ثانية.
ويلتقي المنتخبان إيابا في مجمع نهاد نوفل للسينما والمسرح والرياضة في زوق مكايل، التاسعة مساء الأحد 30 تشرين الثاني/نوفمبر ضمن المرحلة الثانية من "النافذة الأولى".