يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي في ذكرى انتهاء العدوان.. مسؤول العمل البلدي في حزب الله يروي للعهد حكاية الصمود

فلسطين

فلسطين

قوات الاحتلال تعدم شابين أعزلين رميًا بالرصاص بدم بارد في جنين

2025-11-27 21:05
30

نشرت شبكة القدس الفلسطينية مقطع فيديو تضمن مشاهد مروعة لعملية إعدام نفذها جنود "إسرائيليون" بحق شابين أعزلين، بدم بارد.

ويظهر في الفيديو أن جنود الاحتلال بعد اعتقال الشابين الأعزلين طلبوا منهما الدخول إلى محل، ومن ثم أقدموا على إطلاق النار عليهما من مسافة صفر، ما أدى إلى استشهادهما على الفور.

وكشفت مصادر محلية عن هوية الشابين وهما: المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عامًا)، ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عامًا)، مشيرة إلى أن عملية الإعدام تمت في مدينة جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تبلغت مما يسمى بـ"الشؤون المدنية" الصهيونية باستشهاد الشابين عبد الله وعصاعصة  برصاص الاحتلال في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، واحتجاز جثمانيهما.

وعقب انتشار الفيديو، دافع وزير ما يسمى بـ"الأمن القومي" في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير عن الجنود الصهاينة الذين نفذوا عملية الإعدام بحق الشابين الفلسطينيين الأعزلين.

ونقلت وسائل إعلام العدو عن بن غفير قوله: "أدعم بقوة جنودنا الذين أطلقوا النار على الفلسطينيين في جنين.. الجنود تصرفوا كما هو متوقع منهم تمامًا".

 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الضفة الغربية جرائم العدو الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
قوات الاحتلال تعدم شابين أعزلين رميًا بالرصاص بدم بارد في جنين
قوات الاحتلال تعدم شابين أعزلين رميًا بالرصاص بدم بارد في جنين
فلسطين منذ 44 دقيقة
خرق وقف إطلاق النار مستمر في غزة وقصف جوي ومدفعي على شرق القطاع
خرق وقف إطلاق النار مستمر في غزة وقصف جوي ومدفعي على شرق القطاع
فلسطين منذ 11 ساعة
حماس تدعو الدول العربية والأمم المتحدة للعمل على إلزام الاحتلال وقفَ مشاريع الاستيطان
حماس تدعو الدول العربية والأمم المتحدة للعمل على إلزام الاحتلال وقفَ مشاريع الاستيطان
فلسطين منذ يوم
رغم وقف إطلاق النار.. نيران العدو متواصلة وارتفاع أعداد الشهداء
رغم وقف إطلاق النار.. نيران العدو متواصلة وارتفاع أعداد الشهداء
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
قوات الاحتلال تعدم شابين أعزلين رميًا بالرصاص بدم بارد في جنين
قوات الاحتلال تعدم شابين أعزلين رميًا بالرصاص بدم بارد في جنين
فلسطين منذ 44 دقيقة
"فقد هاتفًا مصنّفًا".. حادثة للسكرتير العسكري "الإسرائيلي" تُوتِّر علاقة كاتس - زامير
عين على العدو منذ 4 ساعات
انقسام حاد داخل الجيش
انقسام حاد داخل الجيش "الإسرائيلي" بعد إقالات جماعية لضباط كبار
عين على العدو منذ 7 ساعات
خرق وقف إطلاق النار مستمر في غزة وقصف جوي ومدفعي على شرق القطاع
خرق وقف إطلاق النار مستمر في غزة وقصف جوي ومدفعي على شرق القطاع
فلسطين منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة