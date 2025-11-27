Your browser does not support the video tag.

نشرت شبكة القدس الفلسطينية مقطع فيديو تضمن مشاهد مروعة لعملية إعدام نفذها جنود "إسرائيليون" بحق شابين أعزلين، بدم بارد.

ويظهر في الفيديو أن جنود الاحتلال بعد اعتقال الشابين الأعزلين طلبوا منهما الدخول إلى محل، ومن ثم أقدموا على إطلاق النار عليهما من مسافة صفر، ما أدى إلى استشهادهما على الفور.

وكشفت مصادر محلية عن هوية الشابين وهما: المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عامًا)، ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عامًا)، مشيرة إلى أن عملية الإعدام تمت في مدينة جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تبلغت مما يسمى بـ"الشؤون المدنية" الصهيونية باستشهاد الشابين عبد الله وعصاعصة برصاص الاحتلال في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، واحتجاز جثمانيهما.

وعقب انتشار الفيديو، دافع وزير ما يسمى بـ"الأمن القومي" في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير عن الجنود الصهاينة الذين نفذوا عملية الإعدام بحق الشابين الفلسطينيين الأعزلين.

ونقلت وسائل إعلام العدو عن بن غفير قوله: "أدعم بقوة جنودنا الذين أطلقوا النار على الفلسطينيين في جنين.. الجنود تصرفوا كما هو متوقع منهم تمامًا".

