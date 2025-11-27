كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن "وجود قائمة مكونة من 28 نقطة للتوصُّل إلى اتفاقات محتمَلة، تمَّت مناقشتها مع مفاوضين أميركيين" قَبْل زيارته إلى آلاسكا، وذلك بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، معلنًا في المقابل عن أنّ "انسحاب القوات الأوكرانية من الأراضي التي تُطالب بها روسيا شرط وحيد لوقف القتال".

وأوضح بوتين، خلال مؤتمر صحافي عقده في أثناء زيارته إلى عاصمة قرغيزستان بيشكيك، الخميس 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنّ "واشنطن عرضت هذه النقاط عبر قنوات اتصال غير مباشرة، وموسكو درستها بعناية"، مشيرًا إلى أنّ "المفاوضات اللاحقة في جنيف بين الوفدَيْن الأميركي والأوكراني أدَّت إلى قرار بتقسيم هذه النقاط الـ28 إلى 4 مكوّنات منفصلة".

ورأى بوتين أنّ "هذه التطوّرات (المبادرة الأميركية) يمكن أنْ تشكِّل أساسًا للاتفاقات المستقبلية"، معتقدًا أنّ "الجانب الأميركي يأخذ موقف روسيا في الاعتبار إلى حدٍّ ما".

وفيما ذكَر أنّ "وفدًا أميركيًا سيصل إلى موسكو الأسبوع المقبل"، أعلن عن أنّ "الجانب الروسي مستعد للعمل الجادّ"، وتحدّث عن "استعداد روسيا لخوض مفاوضات تفصيلية مع الجانب الأميركي". وأوضح: "ترامب سوف يحدّد من يمثّل الولايات المتحدة فيها. وسوف يتولّى ممثّلو وزارة الخارجية (الروسية) وفلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين الروس إلى اجتماعات إسطنبول، دور المفاوضين بشأن أوكرانيا".

وتطرّق الرئيس الروسي إلى نقطة خلافية حول الخطة الأميركية، تتعلّق بالاعتراف بالسيادة الروسية على المناطق التي ضمّتها موسكو، فقال إنّ "روسيا بحاجة إلى اعتراف دولي بأراضيها الجديدة، ولكن ليس من كييف".

بوتين: الانسحاب الأوكراني شرطٌ للاتفاق

وجزم بأنّ "موسكو ستُوقف هجومها على أوكرانيا إذا انسحبت القوات الأوكرانية من الأراضي التي تُطالب بها روسيا"، محذّرًا من أنّ "الجيش الروسي سيستولي عليها بالقوة إذا لم يحدث ذلك".

وشدّد الرئيس الروسي على أنّ "الانسحاب الأوكراني هو الشرط الوحيد لوقف القتال"، مجدّدًا تأكيده أنّ "الهجوم الروسي شبه مستحيل الإيقاف".

كما اعتبر أنّ "القوات الروسية تُحرز ديناميكية إيجابية وتَتقدَّم على مختلف الجبهات"، قائلًا: "مساحة الأراضي التي تستعيدها قواتنا تتزايد من شهر إلى آخر"، لافتًا الانتباه الى "تطويق الجيش الأوكراني في مدينتَي بوكروفسك وميرنوغراد في مقاطعة دونيتسك الشرقية، والتَقدُّم نحو محور لوجستي مهم هو غوليايبول".

وقال: إنّ "تقارير القادة العسكريين الروس من الميدان تقول إنّ بعض أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة يبدون بالفعل كالمشرَّدين".

وكشف عن أنّ "كييف تشهد فجوة متزايدة بين خسائرها وعدد القوات التي ترسلها إلى منطقة القتال"، مضيفًا: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 47500 جندي في أكتوبر (تشرين الأول 2025)". ووصف بوتين التعبئة في أوكرانيا بأنّها "قسرية"، كاشفًا عن أنّ "نسبة الفرار من جيش العدو مرتفعة للغاية".

بوتين: زيلينسكي غير شرعي

وهاجم بوتين بقوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووصفه بأنّه "ليس (رئيسًا) شرعيًا"، ومعتبرًا أنّه "ليس طرفًا مقبولًا لإبرام معاهدة سلام"، وأكّد تمسّكه بـ"انسحاب أوكرانيا الكامل من الأراضي الروسية المحتلة".

وفي شآن آخر، أشار الرئيس الروسي إلى الدعوة الأميركية لإعادة ضم روسيا إلى "مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع"، قائلًا: "لا أرى تمامًا كيف يمكن لروسيا التفاعل المباشر مع المجموعة، في ظل الوضع الراهن".

الكلمات المفتاحية