كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
2025-11-27 22:19
تقدَّم منظّمو الوقفة بمذكّرة رسمية تطالب بوقف العدوان على غزة وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
50

شهدت ساحة "الإسكوا" في بيروت، الخميس 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وقفة تضامنية نظّمتها مؤسسات وجمعيات أهلية فلسطينية، بالتعاون مع "هيئة نصرة الأقصى" و"اللجنة الشبابية والطلابية"، وذلك إحياءً لـ"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، وبمشاركة شخصيات لبنانية وفلسطينية وفاعليات اجتماعية وإعلامية وشبابية. 

وأكّد المدير العام لمنظمة "ثابت لحق العودة"؛ سامي حمود، في كلمته باسم المؤسسات والجمعيات الأهلية الفلسطينية خلال الوقفة، "التمسُّك بالثوابت الوطنية، وعلى رأسها حق العودة"، مثمّنًا "صمود أهالي غزة في مواجهة الحرب المستمرة".

وطالب حمود بـ "حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وضمان حياة كريمة لهم، مع تحميل وكالة "الأونروا" مسؤولية الاستمرار في تقديم خدماتها من دون تقليص".

بدوره، شدّد ممثل "هيئة نصرة الأقصى"، عبد الرحمن البحصلي، على "مركزية القدس وضرورة تكثيف التحركات الشعبية والدولية لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين"، داعيًا إلى "تعزيز التضامن العربي والدولي مع القضية الفلسطينية".

كما تحدّث رئيس مكتب الشباب في "حركة المرابطون"، غسان الطبش، عن "الدور الحيوي للشباب الفلسطيني في حماية الهوية الوطنية"، مؤكّدًا "أهمية المبادرات والوعي الشبابي في مواجهة مشاريع التصفية والتطبيع".

واختُتِمت الوقفة بتسليم مذكّرة رسمية تطالب بـ"وقف العدوان على غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وضمان الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالإضافة إلى حماية "الأونروا" وضمان استمرار تفويضها الأممي".
 

