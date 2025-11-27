يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي الجنوب بعد عام على العودة: صمود الأهالي يعيد الحياة إلى القرى رغم غياب الدولة

لبنان

لبنان

"اليونيفيل": أكثر من 10 آلاف خرق "إسرائيلي" خلال الأشهر الـ12 الماضية

2025-11-27 23:09
"اليونيفيل": الجيش "الإسرائيلي" ما زال يحتفظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية
36

أكدت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أنّ "الجيش "الإسرائيلي" ما زال يحتفظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية"، مشيرةً إلى أنّها سجّلت "أكثر من 10,000 انتهاك جوي وبرّي خلال الأشهر الـ12 الماضية".

وذكَرت "اليونيفيل"، في بيان، الخميس 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنّ "اتفاق "وقف الأعمال العدائية" دخل حيّز التنفيذ قبل عام"، داعيةً إلى "الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 باعتباره المسار الأساسي نحو تحقيق الاستقرار"، ومؤكدةً أنّها "تعمل منذ ذلك الحين بالتعاون مع شركائها لضمان استقرار جنوب لبنان".

وأشار البيان إلى أنّ ""قوات حفظ السلام" واصلت، خلال العام الماضي، تنفيذ الدوريات، ودعم إعادة انتشار الجيش اللبناني ثم عملياته الهادفة إلى ضمان "حصرية السلاح" في جنوب نهر الليطاني، وشاركت أيضًا في فتح الطرق وإزالة المخاطر، وسهّلت الأنشطة الداعمة لجهود التعافي"، على حد تعبيره.

وبينما شدّدت على أنّ "الاحترام التام للقرار 1701، نصًّا وروحًا، يبقى السبيل لتحقيق الهدوء الدائم"، أكّدت "اليونيفيل" أنّ "المدنيين على طول الخط الأزرق عانوا كثيرًا جرّاء الأعمال العدائية"، مشدّدةً على أنّ "سلامتهم واستقرار المنطقة يجب أنْ يظلا أولوية قصوى".
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الجنوب الجيش الاسرائيلي اليونيفيل
إقرأ المزيد
المزيد
"اليونيفيل": أكثر من 10 آلاف خرق "إسرائيلي" خلال الأشهر الـ12 الماضية
لبنان منذ ساعة
وقفة تضامنية أمام
وقفة تضامنية أمام "الإسكوا" إحياءً لـ"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"
لبنان منذ ساعتين
سيد شهداء الأمة: ثقافة التعبئة وروحها تعني كربلاء وأنصار الحسين (ع) 
سيد شهداء الأمة: ثقافة التعبئة وروحها تعني كربلاء وأنصار الحسين (ع) 
لبنان منذ 3 ساعات
مرقص: مجلس الوزراء طلب من كرامي تفاصيل إضافية حول ملف التفرُّغ في الجامعة اللبنانية
مرقص: مجلس الوزراء طلب من كرامي تفاصيل إضافية حول ملف التفرُّغ في الجامعة اللبنانية
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
الجنوب بعد عام على العودة: صمود الأهالي يعيد الحياة إلى القرى رغم غياب الدولة
الجنوب بعد عام على العودة: صمود الأهالي يعيد الحياة إلى القرى رغم غياب الدولة
خاص العهد منذ ساعة
"اليونيفيل": أكثر من 10 آلاف خرق "إسرائيلي" خلال الأشهر الـ12 الماضية
لبنان منذ ساعة
فوز لبنان على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
فوز لبنان على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
رياضة منذ 4 ساعات
التعبئة في صلب عمل وحدة المهن الحرّة في حزب الله
التعبئة في صلب عمل وحدة المهن الحرّة في حزب الله
خاص العهد منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة