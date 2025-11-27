أكدت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أنّ "الجيش "الإسرائيلي" ما زال يحتفظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية"، مشيرةً إلى أنّها سجّلت "أكثر من 10,000 انتهاك جوي وبرّي خلال الأشهر الـ12 الماضية".

وذكَرت "اليونيفيل"، في بيان، الخميس 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنّ "اتفاق "وقف الأعمال العدائية" دخل حيّز التنفيذ قبل عام"، داعيةً إلى "الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 باعتباره المسار الأساسي نحو تحقيق الاستقرار"، ومؤكدةً أنّها "تعمل منذ ذلك الحين بالتعاون مع شركائها لضمان استقرار جنوب لبنان".

وأشار البيان إلى أنّ ""قوات حفظ السلام" واصلت، خلال العام الماضي، تنفيذ الدوريات، ودعم إعادة انتشار الجيش اللبناني ثم عملياته الهادفة إلى ضمان "حصرية السلاح" في جنوب نهر الليطاني، وشاركت أيضًا في فتح الطرق وإزالة المخاطر، وسهّلت الأنشطة الداعمة لجهود التعافي"، على حد تعبيره.

وبينما شدّدت على أنّ "الاحترام التام للقرار 1701، نصًّا وروحًا، يبقى السبيل لتحقيق الهدوء الدائم"، أكّدت "اليونيفيل" أنّ "المدنيين على طول الخط الأزرق عانوا كثيرًا جرّاء الأعمال العدائية"، مشدّدةً على أنّ "سلامتهم واستقرار المنطقة يجب أنْ يظلا أولوية قصوى".



الكلمات المفتاحية