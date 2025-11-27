شهدت 4 محافظات يمنية، الخميس 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حراكًا واسعًا ومتنوّعًا، حمل رسائل موحّدة تؤكّد جهوزية الشعب اليمني رسميًا وشعبيًا لخوض معركة الدفاع عن اليمن وفلسطين، والتصدّي للمخططات الصهيوأميركية المتصاعدة.

الحُديدة: سواحل مقاتلة ومعادلات ردع جديدة

فقد تصدّرت قبائل محافظة الحُديدة اليمنية هذا المشهد بزخم كبير، حيث احتشدت قبائل المديريات الشمالية في المحافظة في لقاء مسلّح كبير في مدينة الزيدية، لتؤكّد أنّ "أبناء الساحل جاهزون لخوض البحر كما البر دفاعًا عن اليمن وفلسطين"، وأنّ "سواحل الحديدة تحوّلت إلى أيقونة عالمية بفعل العمليات البحرية التي حاصرت العدو وشلّت موانئه".

وقال محافظ الحُديدة، عبدالله عطيفي، في كلمة له أمام المحتشدين، إنّ "زخم هذا الحراك يعكس جاهزية أبناء الساحل الذين يخوضون معركة البحر بثبات، ويجسّدون حضور اليمن الفاعل في نصرة القضايا العادلة للأمة".

عمران: استعداد قبلي واسع للمواجهة

وفي محافظة عمران، نظّم أبناء قبلية حبور ظليمة لقاءً حاشدًا مسلّحًا أدانوا خلاله "قرار مجلس الإجرام الأميركي (مجلس الأمن الدولي) باحتلال غزة بقوات دولية".

وأعلنت قبائل حبور عن النفير العام والجهوزية الكاملة، مؤكّدةً "الموقف الجهادي الثابت في مناصرة الشعب الفلسطيني"، ومعلنةً عن أنّها "جاهزة للدفاع عن اليمن وردع أيّ تصعيد" وأنّها ستكون "في مقدّمة الصفوف إذا ما أقدم العدو على أيّ خطوة عدائية".

إب: عرض مسلح يؤكد الجهوزية

وفي محافظة إب، شهدت مديرية جبلة عرضًا مسلحًا لقوات التعبئة العامة للتعبير عن استعداد أبناء المحافظة للمرحلة المقبلة.

وأكّد الأمين العام للمجلس المحلي، أمين الورافي، أنّ "أحرار اليمن في أعلى مستويات الجهوزية"، مشيرًا إلى أنّ "الإقبال الواسع على دورات التعبئة والأنشطة القتالية يعكس مجتمعًا واعيًا يقف صفًّا واحدًا خلف القيادة في نصرة غزة".

بدوره، أكد مدير مديرية جبلة، سلطان الشاجع، أنّ "قوات التعبئة في المديرية في أعلى درجات الاستعداد".

ذمار: حضور شعبي ورسمي يعزّز الجاهزية

وفي محافظة ذمار، شهدت قطاعات تعليمية وأمنية ومهنية وقفات واسعة، إلى جانب وقفتَيْن قبليتين مسلّحتين في السكنية العليا وروما.

وندّدت الوقفات بـ"استمرار الجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان وسورية، والدعم الأميركي اللامحدود للعدو"، كما رحّبت بـ"الإنجاز الأمني المتمثّل في القبض على شبكة التجسس الأميركية - "الإسرائيلية" - السعودية"، محذّرةً "كل الخونة من مغبّة التورط في خدمة العدو"، وداعيةً إلى "دعم القوة الصاروخية والجوية والبحرية".

رسائل موحدة

وصدر عن اللقاءات القبلية والعروض الشعبية المسلّحة والوقفات بيانات أكّدت أنّ "اليمن ثابت في موقفه الديني والإنساني في مناصرة الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة ولبنان، وراسخ في موقفه الوطني للدفاع عن البلاد وسيادتها ومقدّراتها".

ونوّهت البيانات إلى أنّ "الجهوزية الشعبية والقبلية والرسمية في أعلى مستوياتها، مع استعداد كامل لخوض أيّ مواجهة مع العدو الأميركي - الصهيوني وأدواته"، مجدّدةً "الدعم المطلق والتفويض الشامل (لقائد أنصار الله) السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ ما يلزم لحماية اليمن وصَوْن سيادته وردع أيّ تصعيد، والتسليم لكل الخيارات الدفاعية عن قضايا الأمة وفي مقدّمتها فلسطين".

كما أدانت البيانات قرار مجلس الأمن المتعلّق بغزة، معتبرةً أنّه "غطاء جديد لشرعنة الاحتلال"، وحذّرت "كل الأنظمة العميلة، وفي مقدِّمتها النظامان السعودي والإماراتي" من "المساس بأمن اليمن". وشدَّدت على "ضرورة استمرار أنشطة التعبئة، ودعم القوة الصاروخية والجوية والبحرية، ورفع مستوى اليقظة الأمنية".

