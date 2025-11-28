تتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد أربعة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وكذلك المناطق الشرقية لدير البلح، فيما فتح الطيران الحربي نيران أسلحته الرشاشة بشكل مكثّف باتجاه مناطق شرقي مدينة خان يونس.

كذلك نسف جيش الاحتلال مباني سكنية شرقي خان يونس جنوب القطاع، وشن الطيران "الإسرائيلي" غارات عنيفة على مدينة رفح، في حين نفذت طائرات "إسرائيلية" ثلاث غارات شرق مدينة غزة.

هذا، وسلّم جيش الاحتلال جثامين خمسة عشر شهيدًا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 345.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار استشهد 347 فلسطينيًا، وأصيب 889، فيما جرى انتشال 597 شهيدًا. وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69785 شهيدًا و170965 مصابًا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

