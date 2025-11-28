يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي شهداء وجرحى في عدوان "إسرائيلي" على بلدة بيت جن بريف دمشق

فلسطين

خرق وقف إطلاق النار مستمر في غزة وقصف جوي ومدفعي على شرق القطاع
فلسطين

خرق وقف إطلاق النار مستمر في غزة وقصف جوي ومدفعي على شرق القطاع

2025-11-28 10:32
62

تتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد أربعة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وكذلك المناطق الشرقية لدير البلح، فيما فتح الطيران الحربي نيران أسلحته الرشاشة بشكل مكثّف باتجاه مناطق شرقي مدينة خان يونس.

كذلك نسف جيش الاحتلال مباني سكنية شرقي خان يونس جنوب القطاع، وشن الطيران "الإسرائيلي" غارات عنيفة على مدينة رفح، في حين نفذت طائرات "إسرائيلية" ثلاث غارات شرق مدينة غزة.

هذا، وسلّم جيش الاحتلال جثامين خمسة عشر شهيدًا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 345.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار استشهد 347 فلسطينيًا، وأصيب 889، فيما جرى انتشال 597 شهيدًا. وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69785 شهيدًا و170965 مصابًا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
إدانات فلسطينية لإعدام الاحتلال شابين قرب جنين: جريمة حرب مكتملة الأركان
إدانات فلسطينية لإعدام الاحتلال شابين قرب جنين: جريمة حرب مكتملة الأركان
فلسطين منذ 25 دقيقة
لليوم الثالث.. الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس ويقتحم مخيم الفارعة
لليوم الثالث.. الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس ويقتحم مخيم الفارعة
فلسطين منذ ساعة
خرق وقف إطلاق النار مستمر في غزة وقصف جوي ومدفعي على شرق القطاع
خرق وقف إطلاق النار مستمر في غزة وقصف جوي ومدفعي على شرق القطاع
فلسطين منذ 3 ساعات
قوات الاحتلال تعدم شابين أعزلين رميًا بالرصاص بدم بارد في جنين
قوات الاحتلال تعدم شابين أعزلين رميًا بالرصاص بدم بارد في جنين
فلسطين منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
إدانات فلسطينية لإعدام الاحتلال شابين قرب جنين: جريمة حرب مكتملة الأركان
إدانات فلسطينية لإعدام الاحتلال شابين قرب جنين: جريمة حرب مكتملة الأركان
فلسطين منذ 25 دقيقة
لليوم الثالث.. الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس ويقتحم مخيم الفارعة
لليوم الثالث.. الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس ويقتحم مخيم الفارعة
فلسطين منذ ساعة
عملية بيت جن: إصابات بين الجنود وانتقادات حادة في قيادة الجبهة الشمالية
عملية بيت جن: إصابات بين الجنود وانتقادات حادة في قيادة الجبهة الشمالية "الإسرائيلية"
عين على العدو منذ 3 ساعات
خرق وقف إطلاق النار مستمر في غزة وقصف جوي ومدفعي على شرق القطاع
خرق وقف إطلاق النار مستمر في غزة وقصف جوي ومدفعي على شرق القطاع
فلسطين منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة