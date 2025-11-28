شهد جنوب غرب دمشق، فجر اليوم الجمعة (28 تشرين الثاني 2025)، تصعيدًا "إسرائيليًا"، فقد توغلت القوات "الإسرائيلية" بدوريتين عسكريتين في محيط بلدة بيت جن في ريف دمشق لتنفيذ حملة اعتقالات، وقامت بقصف أطراف البلدة من دون رادع، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينها وبين الشبان الذين حاولوا التصدي لها.

أسفر الاستهداف عن استشهاد 10 أشخاص على الأقل، كما توجد معلومات عن مفقودين لا يُعرف ما إذا كانوا قد اعتُقلوا أو فرّوا من المكان. وتسبب القصف في انهيار منزل، وجاء ذلك تزامنًا مع تحليق الطيران الحربي في أجواء المنطقة.

في هذا السياق، قال الدفاع المدني السوري :"إن فرق الطوارئ في الدفاع المدني، والتي تضم فرق الإسعاف والإنقاذ، ما تزال في مزرعة بيت جن، ولم تتمكّن من دخول البلدة في ريف دمشق الجنوبي الغربي لإسعاف المصابين".

وأضاف: "الاحتلال "الإسرائيلي" مستمر باستهداف أي حركة على مداخل البلدة؛ ما يعرقل وصول الفرق الإنسانية ويهدّد حياة المدنيين".

هذا؛ وقد أفادت وسائل إعلام العدو بإصابة 13 جنديًا صهيونيًا، بينهم ثلاثة حالهم خطرة، خلال اشتباكات وقعت في بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي، بعدما تعرضت قوة صهيونية لإطلاق نار من مسافة قريبة. وذكرت التقارير أن بعض الجنود انسحبوا من المكان، وتركوا خلفهم آلية عسكرية من طراز "هامر"، مشيرةً إلى أن سلاح الجو اضطر لاحقًا إلى قصف الآلية لمنع الاستيلاء عليها.

وأضافت أنّ: "جيش الاحتلال يواصل عمليات التمشيط في المنطقة، ويعزز قواته بعد الاشتباكات، بينما لم يتمكّن سلاح الجو من تنفيذ ضربات مباشرة بسبب قرب المسافات بين قوات الاحتلال والمسلحين".

