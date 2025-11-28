يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عين على العدو

عين على العدو

محاولة لإقامة مستوطنة قرب الحدود مع سورية ومؤتمر يدعو لتكريس "الاستيطان"

2025-11-28 10:36
في خطوة مثيرة للجدل، عبَرت، يوم أمس الخميس (27 تشرين الثاني 2025)، مجموعة من المستوطنين يطلقون على أنفسهم "رواد الباشان" إلى منطقة حدودية مع سورية، وهم يسمونها "باشان"، في محاولة لإقامة مستوطنة هناك، بحسب موقع "إسرائيل نيوز 24".

وأشار الموقع إلى أنها ليست المحاولة الأولى لإقامة بؤرة استيطانية في سورية، إذ سبق أن كان هناك محاولتين سابقتين. وقال الموقع إن المستوطنين، والذين كانوا يخططون لتأسيس مستوطنة يهودية جديدة في المنطقة، وقعوا على عريضة تطالب أعضاء الكابنيت "الإسرائيلي" بإقرار الاستيطان في المنطقة التي يطلقون عليها "باشان" رسميًا. وتدعو العريضة الحكومة إلى اتخاذ خطوات قانونية تتيح للمستوطنين الاستقرار هناك، بشكل قانوني.

مؤتمر لدعم الاستيطان

في هذا السياق، هناك تحركات موازية، إذ يُعقد اليوم المؤتمر الأول لــ"رواد باشان" في مدينة القدس المحتلة، بمشاركة عدد من الشخصيات اليمينية "الإسرائيلية" والدينية المؤيدة للاستيطان في المنطقة، ومن بينهم النائب السابق في الكنيست موشيه فيغلين. وسيحث المؤتمر الحكومة على الموافقة على إقامة مستوطنة يهودية فيما يطلقون عليه "باشان" في سورية.

