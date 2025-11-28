يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم التعبئة
المقال التالي لليوم الثالث.. الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس ويقتحم مخيم الفارعة

عين على العدو

عملية بيت جن: إصابات بين الجنود وانتقادات حادة في قيادة الجبهة الشمالية
عين على العدو

عملية بيت جن: إصابات بين الجنود وانتقادات حادة في قيادة الجبهة الشمالية "الإسرائيلية"

2025-11-28 10:44
90

أصيب، فجر اليوم الجمعة (28 تشرين الثاني 2025)، ضابطان مقاتلان "إسرائيليان" وجندي احتياط بجروح خطيرة، خلال العملية العسكرية في بلدة بيت جن داخل الأراضي السورية. كما أصيب جندي احتياط آخر بجروح متوسطة وضابط وجندي احتياط بجروح طفيفة، بحسب موقع "والا الإسرائيلي".

ووجّهت مصادر عسكرية، في قيادة الشمال، انتقادات حادة لاستعدادات القوات، بعد أن فوجئت بكمين ناري في سورية، ما اضطرها إلى ترك مركبة عسكرية من طراز "هامر" داخل الأراضي السورية. ووفقًا للموقع، فقد عُثِر على المركبة لاحقًا بعدما تعرضت لهجوم من سلاح الجو "الإسرائيلي".

ولفت الموقع إلى أنه لم يتضح من يقف خلف إطلاق النار، حتى الآن، لكن أجهزة "الأمن الإسرائيلية" لا تستبعد أن يكون "المنفذون عناصر من حماس أو الجهاد الإسلامي الناشطين في المنطقة، أو حتى عناصر حزب الله، في إطار رد محتمل على اغتيال رئيس أركان حزب الله هيثم علي الطبطبائي هذا الأسبوع"، وفقًا لمزاعم الموقع.

كذلك، نقل الموقع عن وسائل إعلام سورية قولها إن مروحيات قتالية "إسرائيلية" أطلقت النار باتجاه أهداف في بيت جن، فاشتبكت القوة "الإسرائيلة" مع سكان محليين. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية بوقوع عشرة قتلى، إضافة إلى وجود عالقين تحت الأنقاض. كما أفيد بأن ثلاثة شبان اعتقلتهم قوات الجيش "الإسرائيلي"، ونقلتهم إلى "إسرائيل". وينتمي المعتقلون إلى تنظيم "الجماعة الإسلامية"، ويشتبه بأن أحدهم وشقيقه أطلقا سابقًا صاروخًا نحو الأراضي المحتلة، وفقًا لقولها.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني جيش الاحتلال الاسرائيلي سورية
إقرأ المزيد
المزيد
عملية بيت جن: إصابات بين الجنود وانتقادات حادة في قيادة الجبهة الشمالية
عملية بيت جن: إصابات بين الجنود وانتقادات حادة في قيادة الجبهة الشمالية "الإسرائيلية"
عين على العدو منذ 3 ساعات
محاولة لإقامة مستوطنة قرب الحدود مع سورية ومؤتمر يدعو لتكريس
محاولة لإقامة مستوطنة قرب الحدود مع سورية ومؤتمر يدعو لتكريس "الاستيطان"
عين على العدو منذ 3 ساعات
"فقد هاتفًا مصنّفًا".. حادثة للسكرتير العسكري "الإسرائيلي" تُوتِّر علاقة كاتس - زامير
عين على العدو منذ 20 ساعة
انقسام حاد داخل الجيش
انقسام حاد داخل الجيش "الإسرائيلي" بعد إقالات جماعية لضباط كبار
عين على العدو منذ 23 ساعة
مقالات مرتبطة
إدانات فلسطينية لإعدام الاحتلال شابين قرب جنين: جريمة حرب مكتملة الأركان
إدانات فلسطينية لإعدام الاحتلال شابين قرب جنين: جريمة حرب مكتملة الأركان
فلسطين منذ 26 دقيقة
لليوم الثالث.. الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس ويقتحم مخيم الفارعة
لليوم الثالث.. الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس ويقتحم مخيم الفارعة
فلسطين منذ ساعة
عملية بيت جن: إصابات بين الجنود وانتقادات حادة في قيادة الجبهة الشمالية
عملية بيت جن: إصابات بين الجنود وانتقادات حادة في قيادة الجبهة الشمالية "الإسرائيلية"
عين على العدو منذ 3 ساعات
محاولة لإقامة مستوطنة قرب الحدود مع سورية ومؤتمر يدعو لتكريس
محاولة لإقامة مستوطنة قرب الحدود مع سورية ومؤتمر يدعو لتكريس "الاستيطان"
عين على العدو منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة