القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
لليوم الثالث.. الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس ويقتحم مخيم الفارعة
لليوم الثالث.. الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس ويقتحم مخيم الفارعة

2025-11-28 12:06
تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الثالث تواليًا، عدوانها على محافظة طوباس في شمالي الضفة الغربية، وسط استمرار فرض حظر التجول وإغلاق مداخل المحافظة وعدد من طرقها الرئيسة والفرعية بالسواتر الترابية واستمرار مداهمة منازل المواطنين والتنكيل بهم، واحتجاز العشرات في مراكز للتحقيق الميداني.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة، فجر اليوم الجمعة (28 تشرين الثاني 2025)، بعد أن كانت تتواجد في محيطه على مدار اليومين الماضيين، حيث نفذت مداهمات واسعة لمنازل المواطنين وانتشرت فرق المشاة في المخيم.

وانسحبت قوات الاحتلال من بلدة طمون، بعدما خلفت دمارًا كبيرًا في البنية التحتية، خاصة في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى إحداث تدمير كبير في ممتلكات المواطنين.

هذا؛ وتواصل قوات الاحتلال اقتحام طوباس وعقابا وتياسير مع تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية.

ومنذ بداية العملية العسكرية، تتعامل طواقم الإسعاف مع أكثر من 70 إصابة من مواطنين جراء الاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل بهم. كما احتجزت قوات الاحتلال 162 فلسطينيًا في مراكز التحقيق الميداني، وأفرج عن معظمهم لاحقًا.

